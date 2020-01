Kaj zmaga Milanovića pomeni za Slovenijo?

Politični analitik Borut Šuklje opozarja, da Milanovića spremljata vsaj dve težavi – prva je t. i. mokriški sporazum, ki se ga ni držal, drugi pa odgovor Kosorjevi, ki je z njim hotela govoriti po zaključenih pogovorih s Pahorjem o arbitraži. Zato velja ob oceni, kaj za odnose s Slovenijo pomeni Milanovićeva izvolitev, predvsem spremljati in opazovati, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, meni strokovnjak.

Predsednik republike Borut Pahor je danes po telefonu že govoril z novoizvoljenim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem in mu je čestital za zmago. "Vesel sem, da je v najinem pogovoru ponovil izjavo, (...) da želi izboljšati odnose s Slovenijo in da bo to ena od njegovih prednostnih nalog," je Pahor povedal novinarjem. "Rekel sem, da ima v tem smislu v Sloveniji prijatelja, nekoga, ki je v celoti predan dialogu, iskanju rešitev, da pa seveda moja stališča glede arbitražnega sporazuma pozna in da jih mora upoštevati," je poudaril. Izrazil je upanje, da bo ta dialog v naslednjih letih pripeljal do tega, da bo odločitev arbitražnega sodišča uveljavljena sporazumno in v vzajemno korist obeh držav. "V dialogu bo treba poiskati način, kako bi lahko v naslednjih letih Slovenija in Hrvaška vzajemno, sporazumno mejo, ki jo je določilo arbitražno sodišče, tudi označili in s tem zaprli še zadnje veliko vprašanje, ki je nastalo ob razpadu prejšnje države," je še dejal Pahor.

Izvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović je med predvolilno kampanjo izpostavil, da bo ena njegovih prednostnih nalog krepitev odnosov s Slovenijo. FOTO: AP

Povedal je, da je sprejel tudi Milanovićevo vabilo na inavguracijo v začetku februarja. Po njegovih besedah je politično sporočilo, o katerem sta danes govorila z Milanovićem, in sporočilo, ki ga bo dal s svojo prisotnostjo na inavguraciji, da sta Slovenija in Hrvaška sosednji in morata biti tudi prijateljski državi. Sporočilo je tudi, da imata državi tako rekoč večinoma urejene odnose, razen enega, ki je zelo zapleten, vendar pa je sodišče o njem odločilo in ga bo treba prej ali slej uveljaviti, je še izpostavil slovenski predsednik. Na novinarsko vprašanje o pričakovanjih glede odnosov z novim hrvaškim predsednikom, ki je bil v času hrvaškega izstopa iz arbitraže hrvaški premier, je Pahor poudaril, da bo njune odnose na ravni predsednikov "začel z odprtimi rokami, z odprtimi vrati". Dal bo priložnost, da v dialogu vidijo, koliko je moč doseči, je pojasnil. Šuklje zadržan glede Milanovićevih napovedi o izboljšanju odnosov s Slovenijo Politični analitik Borut Šukljeje v oceni hrvaških predsedniških volitev opozoril, da je treba biti zadržan glede napovedi Milanovića o izboljšanju odnosov s Slovenijo in spomnil na njegova pretekla dejanja in stališča. Treba bo opazovati, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, meni. V analizi volitev Šuklje sicer meni, da sta zmagovalca dva – ob Milanoviću tudi predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković. "Milanović, ker je premagal dosedanjo predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, ki je vsaj zadnji dve leti svojega aktualnega mandata namenila pripravam na nove volitve, Plenković pa, ker je s potrebno politično spretnostjo uspel v podporo novim predsedniškim željam Grabar-Kitarovičeve vključiti tudi vse svoje nasprotnike znotraj stranke," pojasnjuje.

Z novoizvoljenim predsednikom Milanovićem se poznava 15 let, poznava se zelo dobro. Nisem med tistimi, ki menijo, da bi zaradi drugačnega položaja bistveno spreminjal svoja stališča. Toda tudi jaz nisem, če menim, da imam za svoje stališče argumente —predsednik Borut Pahor

"Če bi Grabar-Kitarovičeva zmagala, bi dober del zmagovalnih zaslug lahko pripisal sebi, ker da mu je uspelo ponovno poenotiti vodstvo stranke, sedaj, ko je volitve izgubila, bo lahko krivdo razdelil tudi na svoje strankarske nasprotnike. Ter jo bo tudi delil počasi in s stalnim opravičilom, da je hrvaško predsedovanje EU prva in edina prednostna naloga vlade," je prepričan Šuklje. "Grabar-Kitarovićevi je uspelo izgubiti podporo v največjih mestih Hrvaške in tudi v prestolnici. Milanović pa je zmagal, ker so bili volivci naveličani Grabar-Kitarovićeve, njenega pojavljanja, prepevanja, poudarjanja lastne enostavnosti in ljudskosti, popačenega nogometnega zanosa in povezav z osebami, osumljenimi korupcije," pojasnjuje analitik. Milanović je po njegovem mnenju zmagal tudi zato, ker je skorajda nekakšna stalnica hrvaških predsedniških volitev kohabitacija, torej delitev vpliva obeh velikih strank in ne poenotenje moči ene stranke na mestu predsednika vlade in predsednika države. "Plenkoviću bi morala biti Grabar-Kitarovićeva v primeru zmage zelo hvaležna in bi bil tudi zato njen nesporen šef v pristojnostih, ki jih ima predsednik Hrvaške, zlasti v zunanji politiki ter na področju oblikovanja in izvajanja obrambne ter notranje varnostne politike. Odgovora, kako se bo lahko pogovarjal z Milanovićem še ni, vendar bodo to pogovori z manj presenečenji. Bolj politično predvidljivi," meni Šuklje. "Ob zunanjepolitičnih namerah je v predvolilni tekmi predvsem izstopala Milanovićeva napoved, da bo ena njegovih prednostnih nalog dvigniti odnose z Slovenijo na višjo raven. Tu velja biti zadržan," je prepričan Šuklje. Kot opozarja, Milanovića spremljata vsaj dve težavi - prva je t. i. mokriški sporazum, ki ga je leta 2013 podpisal s tedanjim slovenskim premierjem Janezom Janšo. "S podpisom se je Milanović kot predsednik hrvaške vlade zavezal, da bo država zamrznila sodne postopke v EU proti nekdanji zagrebški podružnici Ljubljanske banke, memorandum ratificirala v parlamentu in ga kot mednarodno pogodbo vnesla v svoj pravni red. Nič od tega, razen da je slovenska vlada izpolnila svoj del dogovora ter pravočasno ratificirala pogodbo o članstvu Hrvaške v EU, se ni zgodilo," spominja Šuklje. Druga težava je povezana z zadnjimi dnevi oktobra 2009, ko je takratna hrvaška premierka Jadranka Kosorsporočila, da sta s slovenskim predsednikomBorutom Pahorjem zaključila pogovore o sporazumu o arbitraži in da bo predlog poslala v hrvaški parlament. "Takrat je želela posebej govoriti tudi z vodjo parlamentarne opozicije Milanovićem. Njegov odgovor je bil kratek, da s Kosorjevo ne namerava govoriti, saj da gre za diplomatski in pravni zmazek, ki vsebuje dve bistveni napaki. Prvo, da je arbitražno sodišče edino pooblaščeno za tolmačenje sporazuma, in drugo, da sporazum ob zahtevi po stiku slovenskega in odprtega morja, določa tudi, da noben enostranski dokument ali dejanje po 25. juniju 1991 za sodišče ne bo imel pravnega pomena. Konec julija 2015 je kot predsednik vlade zahteval, naj Hrvaška razdre sporazum o arbitraži," še spominja Šuklje. Zato velja danes ob oceni, kaj za odnose s Slovenijo pomeni Milanovićeva izvolitev, predvsem spremljati in opazovati, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, je še opozoril Šuklje.

Pahor je Milanoviću že čestital za zmago na volitvah. FOTO: AP