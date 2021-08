Kajakaški praznik na Goriškem: začenja se evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah

V Solkanu se je začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, prihodnji teden pa pripravljajo še evropsko prvenstvo v spustu. Za Goriško prvenstvi predstavljata pravi kajakaški praznik, še posebej, ker jih je prišel pozdravit tudi olimpijski prvak Benjamin Savšek, v športnih tekmovanjih in športnem turizmu pa vidijo velik potencial tudi na novogoriški občini. Kakšne so njihove ambicije in kako je razvito kajakaštvo pri nas?