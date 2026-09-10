Kajuhov tabor v Ribnem: taborniki potrebujejo še 120 tisoč evrov

Dnevi v taboru so minevali v duhu odkrivanja skrivnostnih otokov, lova na pirate ter spoznavanja vikinške kulture, v prav vsako temo pa je bilo skrbno vpleteno spoznavanje osnovnih taborniških veščin pionirstva ter bivanja v naravi. Letošnja taborjenja so bila posebnejša zato, ker konec leta 2026 poteče najemna pogodba za omenjeni prostor. Z namenom, da bi si taborniki zagotovili stalni taborni prostor za prihodnje generacije, so zadnji dve leti aktivni v projektu Taborni prostor ŠZT.

Prvo taborjenje v Kajuhovem taboru FOTO: Šaleška zveza tabornikov

V sklopu tega so organizirali več dobrodelnih dogodkov, od kostanjevega piknika na Titovem trgu, stand-up večera z Urošem Kuzmanom in drugimi komiki, dobrodelnega koncerta z Zoranom Predinom in Slow Monkeys, sredstva pa zbirajo tudi na vseh aktivnostih v članskih rodovih in lokalnih dogodkih. Poleg organizacije dogodkov pa so v ozadju vselej potekali pogajalski in pravni posli, ki so naposled le obrodili sadove. V začetku meseca junija so dosegli podpis predkupne pogodbe ter odobritev pravnega posla na UE Radovljica, s čimer je dejstvo, da trenutni taborni prostor postane njihov, bližje kot kadarkoli prej. Kljub velikemu razumevanju za njihovo poslanstvo pa lastnici od prodajne cene, ki znaša 461.000 €, ne odstopata. Znesek močno presega finančne zmožnosti zveze in članskih rodov, zato se za pomoč obračajo širše. Projekt podpirajo lokalne skupnosti članskih rodov ter njihove občine. Slednje bodo delno financiranje projekta zagotovile iz svojih proračunskih sredstev. Ob zaključku taborniškega poletja jim tako do končnega cilja manjka še 120.000 evrov.

Kajuhov tabor v Ribnem FOTO: Šaleška zveza tabornikov