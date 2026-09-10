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Slovenija

Kajzer zavrača očitke: Dialog ni znak podrejanja

Ljubljana, 10. 09. 2026 15.51 pred 21 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer

Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, je v odzivu na napoved interpelacije zapisal zunanji minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v SD, minister pa jo vidi kot priložnost, da bo v DZ celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike.

"Napoved interpelacije razumem kot legitimno orodje parlamentarne demokracije in priložnost, da v DZ celovito predstavim usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike," je v odzivu, ki so ga posredovali z ministrstva za zunanje in evropske zadeve zapisal Tone Kajzer.

Napovedal je, da bo na očitke iz interpelacije, ko bo vložena, argumentirano in celovito odgovoril. "Političnih razprav se ne izogibam, pričakujem pa, da bodo temeljile na dejstvih," je dodal.

Minister je sicer zavrnil očitke, da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. "Naša naloga ni zunanja politika besed ali glasnosti, temveč diplomacija, ki prinaša rezultate. To pomeni, da se pogovarjamo tudi s partnerji, s katerimi se o posameznih vprašanjih ne strinjamo. Dialog ni znak podrejanja, ampak osnovno orodje diplomacije," je zapisal.

V odzivu je še dodal, da bo Slovenija tudi v prihodnje zagovarjala mir, varnost, spoštovanje mednarodnega prava ter zaščito civilnega prebivalstva, obenem pa bo vlada vodila "zunanjo politiko, ki krepi varnost, mednarodni položaj in gospodarske interese naše države".

Spomnimo. V SD so v sredo napovedali interpelacijo Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Podrobnosti o tem, kaj bo v interpelaciji, pa niso razkrili.

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Ob tem v SD niso sopodpisali predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica in v katerem mu očitata, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. Stranki sta obtožbo vložili na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji.

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KOMENTARJI11

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ho?emVšolo
10. 09. 2026 16.17
Referendum o tem pomembnem vprašanju o obstoju izrealskega veleposlanštva! JJ pravi, da so tako zahtevali spremembe na referendumu volilci. Jaz pravim, PREŠTEJMO SE na referendumu!
Odgovori
-1
0 1
Pedro Lopez
10. 09. 2026 16.15
Joj, kako mi je vseeno za en Izrael in Palestino. Ne vem, kako imate nekateri čas, da se lahko ukvarjate s tako neumnimi temami. Kot, da bomo sedaj v eni Sloveniji rešili stoletja star problem. Mogoče je res ta cirkus z Izraelom sedaj v Sloveniji nepotreben, ampak to je pa tudi vse, kar imam za povedat o tem.
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+2
3 1
ho?emVšolo
10. 09. 2026 16.19
Ker slovenski sodnik po pravu sodi storilcu KD, medtem ko ata Janez pritrjuje Izraelu, da je dovoljeno vse, tudi zoper telo otrok.
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0 0
Mens sana
10. 09. 2026 16.14
...................minister Kajzer imenuje dialog plačilo uslug Mosadove falange imenovane Black Cube...................
Odgovori
+0
1 1
Hudi časi
10. 09. 2026 16.11
Zanimivo je, da on res misli, da dela odlično.
Odgovori
+5
5 0
Stargazer
10. 09. 2026 16.17
Id**u lahko argumentiraš zakaj je i***t, ampak on tega ne more sproducirati oz razumeti, mu intelekt ne da. Žal ta morilec otrok res misli, da dela dobro ...
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0 0
rogla
10. 09. 2026 16.08
Kajzer - soizdajalec!
Odgovori
+4
5 1
Stargazer
10. 09. 2026 16.07
ne nakladaj, nismo neumni (razen volilcev lažne desnice), ti si podrejen, in ne samo do anusa. Druga stran palce te čaka in boleče bo za tvoj ego.
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+6
6 0
Slavko BabIč
10. 09. 2026 16.03
Izdajalski!
Odgovori
+6
7 1
Rock8
10. 09. 2026 16.03
Ne lapaj,najdl ste najbolj nemogoč čas,da odpirate veleposlaništvo izraela,medtem ko jih cel svet obsoja za njihova ostudna dejanja.več kot očitnojim vračate uslugo za vemo kaj...
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+6
8 2
Slavko BabIč
10. 09. 2026 16.02
Buhtelj!
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+7
8 1
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