Kajzer zavrača očitke: Dialog ni znak podrejanja

"Napoved interpelacije razumem kot legitimno orodje parlamentarne demokracije in priložnost, da v DZ celovito predstavim usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike," je v odzivu, ki so ga posredovali z ministrstva za zunanje in evropske zadeve zapisal Tone Kajzer.

Napovedal je, da bo na očitke iz interpelacije, ko bo vložena, argumentirano in celovito odgovoril. "Političnih razprav se ne izogibam, pričakujem pa, da bodo temeljile na dejstvih," je dodal.

Minister je sicer zavrnil očitke, da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. "Naša naloga ni zunanja politika besed ali glasnosti, temveč diplomacija, ki prinaša rezultate. To pomeni, da se pogovarjamo tudi s partnerji, s katerimi se o posameznih vprašanjih ne strinjamo. Dialog ni znak podrejanja, ampak osnovno orodje diplomacije," je zapisal.

V odzivu je še dodal, da bo Slovenija tudi v prihodnje zagovarjala mir, varnost, spoštovanje mednarodnega prava ter zaščito civilnega prebivalstva, obenem pa bo vlada vodila "zunanjo politiko, ki krepi varnost, mednarodni položaj in gospodarske interese naše države".

Spomnimo. V SD so v sredo napovedali interpelacijo Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Podrobnosti o tem, kaj bo v interpelaciji, pa niso razkrili.