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Slovenija

Kajzer: Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji

Ljubljana, 08. 09. 2026 16.09 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Tone Kajzer

Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji, je pred odprtjem veleposlaništva in obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara ocenil zunanji minister Tone Kajzer. Poudaril je, da je Izrael gospodarsko, tehnološko in tudi v drugih pogledih pomembna država, veleposlaništvo pa bo državama omogočilo neposredne pogovore.

"Jaz še vedno verjamem v to, da ko se partnerjem stvari povedo na štiri oči, da ima takrat tisto sporočilo bistveno večjo težo, kot pa da to povemo skozi socialne medije ali pa preveč naglas, v to sem prepričan, ampak seveda dajmo času čas," je minister dejal za medije ob robu blagoslova prenovljene fasade svetišča na Gorci v Malečniku.

Povedal je še, da je bil Izrael pred 35 leti, ko si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, "med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj". Minister je priznal, da se je v 35 letih ogromno spremenilo, zdaj so drugi časi, a menil, da dvostranski odnosi ostajajo temelj in da je dobro, da Izrael odpira veleposlaništvo.

Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah. 

Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah.
Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah.
FOTO: Damjan Žibert

Prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani bo v četrtek odprl izraelski zunanji minister Sar. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani je vodja izraelske diplomacije napovedal takoj po nastopu vlade Janeza Janše, ko je tudi zapisal, da Janševa izvolitev za premierja odpira novo poglavje v odnosih med državama.

Poslovna konferenca

Pomembna tema četrtkovega uradnega obiska ministra Sara bo tudi gospodarstvo. "Mislim, da smo gospodarske odnose z Izraelom v zadnjih letih zanemarili, tudi številke so to pokazale," je dejal Kajzer. "Želel bi biti optimist in napovedati, da se bo naslednje leto, ko se zopet dobimo, menjava med državama bistveno povečala, kar bo dobro seveda tako za nas kot tudi zanje," je dodal.

Ob obisku izraelskega ministra bo potekala poslovna konferenca, ki je po oceni Kajzerja zelo dobra za medsebojno spoznavanje oz. mreženje. "Sklenili bomo tudi en izvedbeni protokol sporazuma o sodelovanju z Izraelom, ki je že iz preteklosti, tako da mislim, da bo to dalo tudi dobre priložnosti za konkretne oblike, tudi projekte na področju tehnologije," je dejal vodja slovenske diplomacije.

Ovadba zoper izraelskega ministra. Kajzer: Gre za politični manever

Kazensko ovadbo zoper Sara, ki jo je na slovensko policijo in državno tožilstvo pred ministrovim obiskom vložila fundacija Hind Rajab, pa je Kajzer označil za politični manever. "Jaz skušam razumeti ljudi, ki recimo nasprotujejo temu, smo demokratična družba in mislim, da ni nikakršnih težav, da izrazimo drugačno mnenje, da pa smo seveda pri tem znotraj zakonskih okvirov in da, da se, bomo rekli, obnašamo kultivirano," je še dejal.

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Prihaja ohladitev: na zahodu možne močnejše nevihte

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GaraS
08. 09. 2026 17.12
In preberem,da naj bi Netanjahu vedel/obveščen za napad Hamasa. Kot da bi čakal na izgovor/povod, da se spravi na Palestince.?
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
08. 09. 2026 16.41
Pa zraven vojaške obveščevalne službe bodo namestili izrael veleposlaništvo, ha,ha! Prozorno kakor voda!
Odgovori
+4
4 0
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