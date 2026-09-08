Kajzer: Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji

"Jaz še vedno verjamem v to, da ko se partnerjem stvari povedo na štiri oči, da ima takrat tisto sporočilo bistveno večjo težo, kot pa da to povemo skozi socialne medije ali pa preveč naglas, v to sem prepričan, ampak seveda dajmo času čas," je minister dejal za medije ob robu blagoslova prenovljene fasade svetišča na Gorci v Malečniku.

Povedal je še, da je bil Izrael pred 35 leti, ko si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, "med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj". Minister je priznal, da se je v 35 letih ogromno spremenilo, zdaj so drugi časi, a menil, da dvostranski odnosi ostajajo temelj in da je dobro, da Izrael odpira veleposlaništvo.

Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah.