Kajzer: Izjave Janše glede napredka Srbije v EU iztrgane iz konteksta

Glede napredovanja Srbije na evropski poti ostaja zmerno optimističen. Izpostavil je sicer, da bo najprej treba počakati na oblikovanje nove vlade v državi in nato še na predloge, ki jih bo ta predstavila. Hkrati je dejal, da so bile nedavne izjave premierja Janeza Janše glede napredka Srbije v EU "iztrgane iz konteksta" in dodal, da Slovenija Srbiji ne postavlja nerazumnih ovir.

Tone Kajzer se je v intervjuju zavzel za širitev EU na države Zahodnega Balkana, pri čemer je med drugim komentiral pristopna pogajanja Srbije in Črne gore z unijo.

Potem ko je na nedavnih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista, je namreč Janša na omrežju X zapisal, da bodo "eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU pozdravili". "Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo," je dodal. Premier je pozneje pojasnil, da ta zahteva ni nič novega, saj gre za uresničevanje sporazuma o nasledstvu po nekdanji skupni državi.

Glede hrvaškega pogojevanja podpore pristopu Črne gore, ki je sicer med vsemi kandidatkami najbližje članstvu v povezavi, je Kajzer menil, da je treba dvostranska vprašanja rešiti. "Ko postaneš član, ne bi smel prinesti s seboj preveč prtljage," je dejal in dodal, da bi Slovenija in Avstrija lahko posredovali med Zagrebom in Podgorico. Prepričan je, da se bo v tem primeru našla rešitev in da so možnosti Črne gore za vstop v EU leta 2028 še vedno dobre.

Kajzer se bo danes na Dunaju sestal z avstrijsko kolegico Beate Meinl-Reisinger in hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. V ospredju trilateralnega srečanja bodo krepitev sodelovanja med državami ter razmere na Zahodnem Balkanu.