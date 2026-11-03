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Slovenija

Kajzer: Izjave Janše glede napredka Srbije v EU iztrgane iz konteksta

Dunaj, 03. 11. 2026 12.44 pred 51 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA M.V.
Tone Kajzer

Izjave premierja Janeza Janše glede pogojevanja podpore napredku Srbije na poti v EU so bile iztrgane iz konteksta, je v objavljenem pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da bi Slovenija lahko posredovala med Hrvaško in Črno goro, potem ko je Zagreb postavil pogoje za vstop Podgorice v EU.

Tone Kajzer se je v intervjuju zavzel za širitev EU na države Zahodnega Balkana, pri čemer je med drugim komentiral pristopna pogajanja Srbije in Črne gore z unijo.

Glede napredovanja Srbije na evropski poti ostaja zmerno optimističen. Izpostavil je sicer, da bo najprej treba počakati na oblikovanje nove vlade v državi in nato še na predloge, ki jih bo ta predstavila. Hkrati je dejal, da so bile nedavne izjave premierja Janeza Janše glede napredka Srbije v EU "iztrgane iz konteksta" in dodal, da Slovenija Srbiji ne postavlja nerazumnih ovir.

Preberi še Janša: Zahteve za arhive Udbe nič novega, Beograd: Arhivi uničeni leta 1999

Potem ko je na nedavnih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista, je namreč Janša na omrežju X zapisal, da bodo "eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU pozdravili". "Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo," je dodal. Premier je pozneje pojasnil, da ta zahteva ni nič novega, saj gre za uresničevanje sporazuma o nasledstvu po nekdanji skupni državi.

Glede hrvaškega pogojevanja podpore pristopu Črne gore, ki je sicer med vsemi kandidatkami najbližje članstvu v povezavi, je Kajzer menil, da je treba dvostranska vprašanja rešiti. "Ko postaneš član, ne bi smel prinesti s seboj preveč prtljage," je dejal in dodal, da bi Slovenija in Avstrija lahko posredovali med Zagrebom in Podgorico. Prepričan je, da se bo v tem primeru našla rešitev in da so možnosti Črne gore za vstop v EU leta 2028 še vedno dobre.

Kajzer se bo danes na Dunaju sestal z avstrijsko kolegico Beate Meinl-Reisinger in hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. V ospredju trilateralnega srečanja bodo krepitev sodelovanja med državami ter razmere na Zahodnem Balkanu.

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KOMENTARJI13

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petb
03. 11. 2026 13.35
Bla, bla, bla. Kot Izraelci niso bili pri njem, pa so bili, itd., itd.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
03. 11. 2026 13.34
Doli so že utrujenii od izpolnjevanja pogojev. In nenehnega novega pogojevanja. Teh, ki si želijo v EU je verjetno 20%. Bolj važno od tega so neomejeno gibanje, trgovina brez dajatev, ......
Odgovori
0 0
BBcc
03. 11. 2026 13.27
Haha. Manemoj.🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
amedeo
03. 11. 2026 13.26
Več kot čudno, da našemu janezu ni njegov veliki prijatelj vućić predal dosjejev...čudno, da mu jih ni!
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2026 13.25
Nesposobnež janšistični.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
03. 11. 2026 13.24
Meni se zdijo tile janševi kot da jih s ceste pobira, pa brez zamere.
Odgovori
+6
6 0
nelevnedesen
03. 11. 2026 13.24
Spet levičaeske lepljenke
Odgovori
-5
0 5
BBcc
03. 11. 2026 13.37
Nelevnedesen oz. Neodvisen SDS. 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Vera in Bog
03. 11. 2026 13.22
Janša nima nikogar razen teh nazadnjakov?
Odgovori
+7
7 0
natmat
03. 11. 2026 13.17
... so bile iztrgane iz konteksta...kaj vse ni ta vlada iztrgala iz konteksta...da o njihovih kletnih trolov niti nima smisla izgubljati besed..
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+5
5 0
tron3
03. 11. 2026 13.16
Še ena politična baraba, ki se strinja, da je potrebno dajati ta zelenem denar, da lahko muči Ukrajince in Ukrajinke!!!
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+7
7 0
zmerni pesimist
03. 11. 2026 13.05
Levaki delajo vse da bi se dokopali do korita
Odgovori
-4
3 7
dron
03. 11. 2026 13.17
Eni ste pri koritu v kevdru vsak dan.....
Odgovori
+5
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