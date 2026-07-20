Kajzer izpostavlja sum 'hudih kršitev', zavrača, da ga je seznanila s kandiaturo

Kot je v odzivu na odločitev visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, da umakne predlog imenovanja Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, spomnil Kajzer, je zunanje ministrstvo ugotovilo, da imenovanje njegove predhodnice ni bilo podano s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, neposredno podrejene Fajon.
"Iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev, in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki," je danes v izjavi za medije pojasnil minister.
Zanikal je tudi navedbe svoje predhodnice, da ga je o kandidaturi seznanila ob primopredaji poslov v začetku junija, in zavrnil očitke, da bi šlo za politični revanšizem.
Davi je Fajon sporočila, da jo je Kallas v nedeljo zvečer obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke, del katere je SDS premierja Janeza Janše, preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel.
Dodala je, da je bila prijava na to delovno mesto izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, je vztrajala Fajon. Zapisala je, da je Kajzerja o prijavi obvestila na dan primopredaje, in dodala, da ji je takrat zagotovil podporo.
Kajzer je v petek visoko zunanjepolitično predstavnico EU in ministrske kolege iz drugih članic unije obvestil, da izbirni postopek po oceni MZEZ ni upošteval načel integritete in preglednosti in da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj posebne predstavnice unije za Sahel. Izrazil je pričakovanje, da bodo to stališče upoštevali pri nadaljnji obravnavi na Svetu EU.
Pirc Musar razočarana nad ravnanjem vlade
Predsednica države Nataša Pirc Musar je medtem sporočila, da je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel.
Preklic nominacije Fajon za omenjeno pozicijo "je tako morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati velik poraz za državo", je ocenila Pirc Musar.
"Odrekanje tovrstne podpore namreč pomeni, da pri podpori slovenskim kandidatkam in kandidatom za funkcije v mednarodnih institucijah bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost," je v odzivu navedla predsednica republike, ki je priznala, da je novica o preklicu nominacije Fajon glede na razvoj dogodkov sicer ni presenetila, a da je nad ravnanjem vlade razočarana.
Po besedah Pirc Musar je rezultat takšnega ravnanja "manjša prisotnost oz. kar odsotnost Slovenk in Slovencev na pomembnih položajih v evropskih in mednarodnih institucijah". A ravno države, "ki svojih interesov ne morejo uveljavljati zgolj zaradi svoje geografske velikosti, bi morale posebej skrbeti za to, da se mednarodno profilira čim več njihovih kadrov, saj ugledne pozicije zanje niso ravno samoumevne", je poudarila predsednica.
Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju za posebno predstavnico unije za Sahel. Imenovanje Fajon so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajon za posebno predstavnico za Sahel so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.
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