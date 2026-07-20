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Slovenija

Kajzer izpostavlja sum 'hudih kršitev', zavrača, da ga je seznanila s kandiaturo

Ljubljana, 20. 07. 2026 16.13 pred 1 uro 3 min branja 27

Avtor:
STA N.Š.
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer

Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel obstaja sum, da je prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so bili sproženi ustrezni postopki, trdi zunanji minister Tone Kajzer. Zavrnil je navedbe Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo.

Kot je v odzivu na odločitev visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, da umakne predlog imenovanja Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, spomnil Kajzer, je zunanje ministrstvo ugotovilo, da imenovanje njegove predhodnice ni bilo podano s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, neposredno podrejene Fajon.

"Iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev, in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki," je danes v izjavi za medije pojasnil minister.

Zanikal je tudi navedbe svoje predhodnice, da ga je o kandidaturi seznanila ob primopredaji poslov v začetku junija, in zavrnil očitke, da bi šlo za politični revanšizem.

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Davi je Fajon sporočila, da jo je Kallas v nedeljo zvečer obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke, del katere je SDS premierja Janeza Janše, preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel.

Dodala je, da je bila prijava na to delovno mesto izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, je vztrajala Fajon. Zapisala je, da je Kajzerja o prijavi obvestila na dan primopredaje, in dodala, da ji je takrat zagotovil podporo.

Kajzer je v petek visoko zunanjepolitično predstavnico EU in ministrske kolege iz drugih članic unije obvestil, da izbirni postopek po oceni MZEZ ni upošteval načel integritete in preglednosti in da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj posebne predstavnice unije za Sahel. Izrazil je pričakovanje, da bodo to stališče upoštevali pri nadaljnji obravnavi na Svetu EU.

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Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Pirc Musar razočarana nad ravnanjem vlade

Predsednica države Nataša Pirc Musar je medtem sporočila, da je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. 

Preklic nominacije Fajon za omenjeno pozicijo "je tako morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati velik poraz za državo", je ocenila Pirc Musar.

"Odrekanje tovrstne podpore namreč pomeni, da pri podpori slovenskim kandidatkam in kandidatom za funkcije v mednarodnih institucijah bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost," je v odzivu navedla predsednica republike, ki je priznala, da je novica o preklicu nominacije Fajon glede na razvoj dogodkov sicer ni presenetila, a da je nad ravnanjem vlade razočarana.

Po besedah Pirc Musar je rezultat takšnega ravnanja "manjša prisotnost oz. kar odsotnost Slovenk in Slovencev na pomembnih položajih v evropskih in mednarodnih institucijah". A ravno države, "ki svojih interesov ne morejo uveljavljati zgolj zaradi svoje geografske velikosti, bi morale posebej skrbeti za to, da se mednarodno profilira čim več njihovih kadrov, saj ugledne pozicije zanje niso ravno samoumevne", je poudarila predsednica.

Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju za posebno predstavnico unije za Sahel. Imenovanje Fajon so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajon za posebno predstavnico za Sahel so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.

 

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KOMENTARJI27

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hudi časi
20. 07. 2026 17.48
Hude kršitve? Mogoče pa ni izplačala plač podrejenim. Mogoče je ponaredila kakšen dokument ali dva. Mogoče je ponaredila celo diplomo?
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
20. 07. 2026 17.39
Da je levičarka lagala to ne bo držalo.Koliko levičarjev je Golob ukužil z laganjem po mojem vse.
Odgovori
-1
1 2
Buci in Bobo
20. 07. 2026 17.37
In? Kje je revolver - darilo Janši? Ste ugotovili že?
Odgovori
-1
0 1
vlahov
20. 07. 2026 17.33
Odlična novica .
Odgovori
+2
2 0
Un71
20. 07. 2026 17.31
Sramoten komentar in razlaga predsednice države. Pravnica se v bistvu strinja z nepravilnim procesnim stanjem in skoraj bi se lahko reklo z zlorabo položaja uradne osebe. Saj ni čudno, da smo v ..... In potem ona govori o politični pripadnosti.
Odgovori
+6
7 1
Capri
20. 07. 2026 17.31
državljanska vojna pred vrati
Odgovori
-1
1 2
JazAliTi
20. 07. 2026 17.24
Ukazala se ji je priložnost, vmes so bile volitve in dr Golob ji tu ni mogel pomagati, časovno se ji ni izšlo. Brez skrbi bodite, čebi dr.Golob zmagal te volitve, da TF ne bi bila prikrajšana za SLADKO življenje v Bruslju. Kar pa je sama storila, to da je podkupila kolegico, to je pa mislim dno dna.
Odgovori
+4
6 2
JazAliTi
20. 07. 2026 17.34
Dno dna.
Odgovori
+3
3 0
Hudi časi
20. 07. 2026 17.50
Je to nižje od ponarejanja uradnih dokumentov? Je to res dno dna?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
20. 07. 2026 17.22
Bravo heer Kaiser !
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
20. 07. 2026 17.20
Čaplja se je sama predlagala, tako kot Bratuškova !
Odgovori
+5
7 2
zibertmi
20. 07. 2026 17.18
ti govoriš kar moraš.kar ti je naročil domoljub,ki je edini proti sloveniji
Odgovori
-1
4 5
Vera in Bog
20. 07. 2026 17.21
Julka žibert si to ti ??
Odgovori
+3
4 1
simc167
20. 07. 2026 17.12
Pokvarjeno do amena. Blokirajo slovenske politike v evropi, prodali so nas izraelu in mečejo denar za oboroževanje in v ukrajino. BENCIN PA REKORDNO! Kaj vse bi napisal pa bi me brisali.OGABNO
Odgovori
+2
8 6
Vera in Bog
20. 07. 2026 17.21
Balkance ja !
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
20. 07. 2026 17.09
Fajonka je sedaj upravičeno zaskrbljena. To njeno samoimenovanje mimo vednosti novega zunanjega ministra je zrelo tudi za kazenski pregon. Enako kot se je nekoč Bratuška sama predlagala za komisarko in naredila sramoto Sloveniji.
Odgovori
+0
5 5
DAEMONIUM
20. 07. 2026 17.09
Zblojeni levičarji brez lastne hrbtenice, fajonka je sama sebe predlagala kaj tu ni jasno?? A ji podpisala državna sekretarka ki je njej podrejena?? Pa kaj ste nori ali kaj? Ista stvar kot pri bratusci ko je enako samo sebe predlagala za EU komisarko, skratka vsi levičarji so isti, neprestano lažejo in lažejo zato tudi pravijo da je laž vaša neumrljiva duša!
Odgovori
+0
7 7
zrela hruška
20. 07. 2026 17.08
poracun s patrio se pride?! 🤣🤣
Odgovori
+4
6 2
xybb
20. 07. 2026 17.07
Nič drugega kot maščevanje diktatorja
Odgovori
+1
6 5
OrodniK
20. 07. 2026 17.07
Pa koga briga ta sahelska burleska razen užaljene Tanje?!? Naj gre čuvat njeno posvojenko Urško v Gano...na svoje stroške!
Odgovori
+3
6 3
BrezPitt
20. 07. 2026 17.09
Zanimivo, da ravno desnuharje zanima saj so napeli vse svoje sile, da se to ne bo zgodilo.
Odgovori
-2
2 4
zrela hruška
20. 07. 2026 17.06
dajmo janseviki cistit časa je še do konca leta?! 🤣🤣
Odgovori
-3
2 5
orehek
20. 07. 2026 17.05
tako hude, kot jo dela tale skrajno desničarska navlaka ziher ne!
Odgovori
+0
5 5
simc167
20. 07. 2026 16.53
To je pa najbolj sluzast zunanji minister kar smo jih imeli..ta pacient je iz veleposlaništva pošiljal tajne dokumente janshi. Izraelski cucek
Odgovori
+0
9 9
Vrana in vrabček
20. 07. 2026 16.43
To me spominja na samoprijavo Alenke Bratušek za evropsko komisarko. Za povrhu vsega pa še osnov Angleškega jezika ni znala. Naši politiki so brez morale in sramu.
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+5
14 9
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