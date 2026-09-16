Kajzer na prvi obisk v Kijev, z njim potuje tudi Hajdinjak

"Dolgo vnaprej smo usklajevali in dogovorili obisk v Ukrajini," je na seji odbora DZ za zunanjo politiko povedal Tone Kajzer in pojasnil, da so z usklajevanji začeli že na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku konec junija.

"Pot (...) ima seveda namen, da podpremo Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji," je dodal minister.

Med obiskom si bo po lastnih besedah prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si "prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo". Kot drugo prioriteto pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu, da "vidimo, kaj lahko skupaj naredimo".

"Vojna v Ukrajini traja več kot štiri leta. To je dlje, kot je trajala druga svetovna vojna, in po podatkih ZN (...) je Ruska federacija odgovorna za najmanj 16.000 civilnih žrtev v Ukrajini, ocene žrtev med ukrajinskimi vojaki pa se gibljejo med 200.000 in pol milijona," je nadaljeval minister in dodal, da je Moskva pod sedanjim vodstvom največja grožnja miru in varnosti v Evropi in širše.