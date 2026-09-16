Kajzer na prvi obisk v Kijev, z njim potuje tudi Hajdinjak

"Dolgo vnaprej smo usklajevali in dogovorili obisk v Ukrajini," je na seji odbora DZ za zunanjo politiko povedal Tone Kajzer in pojasnil, da so z usklajevanji začeli že na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku konec junija.
"Pot (...) ima seveda namen, da podpremo Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji," je dodal minister.
Med obiskom si bo po lastnih besedah prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si "prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo". Kot drugo prioriteto pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu, da "vidimo, kaj lahko skupaj naredimo".
"Vojna v Ukrajini traja več kot štiri leta. To je dlje, kot je trajala druga svetovna vojna, in po podatkih ZN (...) je Ruska federacija odgovorna za najmanj 16.000 civilnih žrtev v Ukrajini, ocene žrtev med ukrajinskimi vojaki pa se gibljejo med 200.000 in pol milijona," je nadaljeval minister in dodal, da je Moskva pod sedanjim vodstvom največja grožnja miru in varnosti v Evropi in širše.
To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra.
Kajzer je že 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Tedaj je tudi izrazil željo, da bo mogoče v kratkem realizirati obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Za podporo Ukrajini se je zavzel tudi konec junija na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku.
Nazadnje je sicer Ukrajino julija obiskal premier Janez Janša, ki se je udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope v Kijevu in se sestal z Zelenskim.
Izgradnja zaklonišč
Vlada se je sicer danes na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. V njej bodo poleg Slovenije in Ukrajine sodelovale Belgija, Irska, Litva in Švedska. Namen koalicije je usklajevanje mednarodne podpore pri izgradnji zaklonišč in izboljšanju zaščite civilnega prebivalstva v Ukrajini.
Kot so sporočili z urada vlade za komuniciranje, Slovenija na tem področju že izvaja aktivnosti, članstvo v koaliciji pa bo omogočilo njihovo vključitev v širši okvir mednarodnega sodelovanja ter spodbujalo vključevanje slovenskih podjetij v projekte obnove Ukrajine.
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