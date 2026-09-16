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Slovenija

Kajzer na prvi obisk v Kijev, z njim potuje tudi Hajdinjak

Ljubljana, 16. 09. 2026 13.25 pred 54 minutami 2 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Tone Kajzer

Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi.

"Dolgo vnaprej smo usklajevali in dogovorili obisk v Ukrajini," je na seji odbora DZ za zunanjo politiko povedal Tone Kajzer in pojasnil, da so z usklajevanji začeli že na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku konec junija.

"Pot (...) ima seveda namen, da podpremo Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji," je dodal minister.

Med obiskom si bo po lastnih besedah prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si "prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo". Kot drugo prioriteto pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu, da "vidimo, kaj lahko skupaj naredimo".

"Vojna v Ukrajini traja več kot štiri leta. To je dlje, kot je trajala druga svetovna vojna, in po podatkih ZN (...) je Ruska federacija odgovorna za najmanj 16.000 civilnih žrtev v Ukrajini, ocene žrtev med ukrajinskimi vojaki pa se gibljejo med 200.000 in pol milijona," je nadaljeval minister in dodal, da je Moskva pod sedanjim vodstvom največja grožnja miru in varnosti v Evropi in širše.

Kajzer in Janša.
Kajzer in Janša.
FOTO: Bobo

To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra.

Kajzer je že 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Tedaj je tudi izrazil željo, da bo mogoče v kratkem realizirati obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Za podporo Ukrajini se je zavzel tudi konec junija na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku.

Nazadnje je sicer Ukrajino julija obiskal premier Janez Janša, ki se je udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope v Kijevu in se sestal z Zelenskim.

Izgradnja zaklonišč

Vlada se je sicer danes na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. V njej bodo poleg Slovenije in Ukrajine sodelovale Belgija, Irska, Litva in Švedska. Namen koalicije je usklajevanje mednarodne podpore pri izgradnji zaklonišč in izboljšanju zaščite civilnega prebivalstva v Ukrajini.

Kot so sporočili z urada vlade za komuniciranje, Slovenija na tem področju že izvaja aktivnosti, članstvo v koaliciji pa bo omogočilo njihovo vključitev v širši okvir mednarodnega sodelovanja ter spodbujalo vključevanje slovenskih podjetij v projekte obnove Ukrajine.

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KOMENTARJI16

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daedryk
16. 09. 2026 14.19
Slava lutalicam
Odgovori
0 0
anjerd
16. 09. 2026 14.16
Strokovnjaka za vojne, bosta tudi ta dva rešila vojno v treh dneh? Peljite ju na fronto, se bosta hitro podelala v hlače. Kaj zdaj ukrajinci rabijo še take tipe, nimajo dovolj težav?
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
16. 09. 2026 14.16
Vsaj en od njiju je gej
Odgovori
-1
0 1
Frotirka
16. 09. 2026 14.15
kakšen je letni strošek Slo za Ukrajince z statsom začasne zaščite v Slo? tudi to je proračunski denar.
Odgovori
-1
0 1
bomby1
16. 09. 2026 14.15
Pa kar naj tam ostaneta prosim..
Odgovori
-1
0 1
optimist11
16. 09. 2026 14.15
Greta prepričevati Zelenskega da ne bombandira energetskih objektov. Trumpa več ne posluša. Zadnje upanje za EU sta naša vrhunska politika. Eden je letel iz ZDA , ker je pošiljal JJ prepovedane dokumente, drugi pa glavni iz afer DARSA.
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-1
0 1
Yon Dan
16. 09. 2026 14.12
Bo spet nesel denar tja. Zelenskemu bodo zamrznili račune v nemčiji, kjer ima nakraden denar. Slovenska prodanost neonacistom, je naravnost za bruhanje.
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+2
3 1
4krogci
16. 09. 2026 14.10
Kolk miljonov nas bo ta izlet stal???
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+2
3 1
Bozje oko
16. 09. 2026 14.09
Sicer ne vem, kaj je v Kijevu pomembnega za Slovwnijo - našega zunanjega ministera, da bo opravičil obisk režima, ki je v vojni???? Glede na krizo z energenti obstajajo države - vlade, ki si zaslužijo diplomatsko pozornost....v Kijevu je glavna tema naš denar, orožje..morda celo naši vojaki!!!???? Ne hvala!!!
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+4
5 1
tech
16. 09. 2026 14.04
Kompanjija mutni posli.
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+3
5 2
Delavec_Slo
16. 09. 2026 14.03
A greta po naš denar?
Odgovori
+7
8 1
bc123456
16. 09. 2026 14.01
ZAPRAVLJANJE davkoplačevalskega denarja !!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
7 1
Mens sana
16. 09. 2026 13.51
....................največja grožnja miru in prihodnosti Evrope so ljudje s takšnim razmišljanjem kot je Vaše...............
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+1
3 2
Slavko BabIč
16. 09. 2026 13.31
Zaklonišča v Ukrajini pa bo gradila Hildica in Južnatov CGP!
Odgovori
+5
7 2
bc123456
16. 09. 2026 14.02
Kdo pa plača gradnjo zaklonišč ???????????????
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+2
3 1
Slavko BabIč
16. 09. 2026 13.30
Že nesejo milijone evrov, ki jih je Jajo obljubil rutteju! Slovenski kmetje se zahvaljujejo!
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+6
8 2
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