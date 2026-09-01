Kajzer potrdil: izraelski zunanji minister prihaja v Ljubljano

"Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo. Dogovorjeni smo in takšen je načrt," je v pogovoru za Val 202 dejal minister Tone Kajzer. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal.

Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme.

Minister Gideon Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.

Na MZEZ datuma obiska vodje izraelske diplomacije doslej niso potrdili, razkril ga ni niti Kajzer. Prejšnji teden je sicer minister ob robu posveta diplomacije dejal, da bo Izrael veleposlaništvo odprl v kratkem in da bo to priložnost za pogovor s Sarom. Neuradno naj bi se sicer obisk odvil prihodnji teden, 9. in 10. septembra.