Kajzer potrdil: izraelski zunanji minister prihaja v Ljubljano

"Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo. Dogovorjeni smo in takšen je načrt," je v pogovoru za Val 202 dejal minister Tone Kajzer. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal.
Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme.
Minister Gideon Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.
Na MZEZ datuma obiska vodje izraelske diplomacije doslej niso potrdili, razkril ga ni niti Kajzer. Prejšnji teden je sicer minister ob robu posveta diplomacije dejal, da bo Izrael veleposlaništvo odprl v kratkem in da bo to priložnost za pogovor s Sarom. Neuradno naj bi se sicer obisk odvil prihodnji teden, 9. in 10. septembra.
Slovensko-izraelski forum
Prihodnjo sredo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi slovensko-izraelski poslovni forum. V prvem delu bo razprava o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom, nato bodo sledila individualna srečanja med slovenskimi in izraelskimi podjetji, namenjena neposrednemu povezovanju ter pogovorom o konkretnih možnostih sodelovanja.
Kajzer je v intervjuju še izpostavil, da bo ob obisku izraelskega ministra pomemben tudi gospodarski vidik. "Slovensko gospodarstvo približno 80 odstotkov vsega, kar proizvede, izvozi. Zato so pomembne vse države, tudi Izrael in vse druge. Ne smemo pozabiti, da ima Izrael veleposlaništva in diplomatske odnose z vsemi sosednjimi državami, ki se manj ukvarjajo z ideološkimi interpretacijami teh vprašanj," je dejal.
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