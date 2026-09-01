Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kajzer potrdil: izraelski zunanji minister prihaja v Ljubljano

Ljubljana, 01. 09. 2026 11.13 pred 33 minutami 2 min branja 28

Avtor:
STA M.S.
Gideon Sa'ar

Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, zgodil naj bi se prihodnji teden.

"Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo. Dogovorjeni smo in takšen je načrt," je v pogovoru za Val 202 dejal minister Tone Kajzer. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal.

Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme.

Minister Gideon Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.

Na MZEZ datuma obiska vodje izraelske diplomacije doslej niso potrdili, razkril ga ni niti Kajzer. Prejšnji teden je sicer minister ob robu posveta diplomacije dejal, da bo Izrael veleposlaništvo odprl v kratkem in da bo to priložnost za pogovor s Sarom. Neuradno naj bi se sicer obisk odvil prihodnji teden, 9. in 10. septembra.

Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
FOTO: Damjan Žibert

Slovensko-izraelski forum

Prihodnjo sredo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi slovensko-izraelski poslovni forum. V prvem delu bo razprava o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom, nato bodo sledila individualna srečanja med slovenskimi in izraelskimi podjetji, namenjena neposrednemu povezovanju ter pogovorom o konkretnih možnostih sodelovanja.

Kajzer je v intervjuju še izpostavil, da bo ob obisku izraelskega ministra pomemben tudi gospodarski vidik. "Slovensko gospodarstvo približno 80 odstotkov vsega, kar proizvede, izvozi. Zato so pomembne vse države, tudi Izrael in vse druge. Ne smemo pozabiti, da ima Izrael veleposlaništva in diplomatske odnose z vsemi sosednjimi državami, ki se manj ukvarjajo z ideološkimi interpretacijami teh vprašanj," je dejal.

izrael slovenija tone kajzer gideon sar

Rekordno poletje za Slovenijo: 2,2 milijona turistov

24ur.com Ali na obisk v Slovenijo prihaja izraelski zunanji minister?
24ur.com Biden bo v sredo obiskal Izrael, Zelenskega zavrnili
24ur.com Fajonova jasna: Za Slovenijo priznanje Palestine ni več vprašanje
24ur.com Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani
24ur.com Izraelska ambasada v Ljubljani neuradno od sredine septembra
24ur.com Fajonova odletela proti Izraelu in Palestini: 'Naj dialog zamenja orožje'
24ur.com Bo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji odprto že septembra?
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
01. 09. 2026 11.46
Po moje bomo 2 vojaka poslal dol
Odgovori
0 0
mojcd
01. 09. 2026 11.45
Vecje kriminalne druzbe ni bilo na celu Slovenije do sedaj, samo delno, zdaj so pa zasedli popolnoma vsa mesta, ampak glavno da 20% ljudi ima osebno zadoscenje
Odgovori
+2
2 0
xybb
01. 09. 2026 11.42
Ali bi sprejet tudi na Trstenjakovi v kleti,kjr bo previri ,če vohunske naprave pravilno delujejo
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
01. 09. 2026 11.41
E, Slovenci. Hlapci ste kot nikoli prej
Odgovori
+3
3 0
grega.vacovnik
01. 09. 2026 11.41
Kriminalci imajo shod!
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
01. 09. 2026 11.40
Pa židje vedo, da so na ablasti tisti, ki so med 2. vojno žide izročali Nemcem?
Odgovori
+2
2 0
Zvonko Kregar
01. 09. 2026 11.40
Konec EU denarja za našo državo
Odgovori
+1
1 0
tito73
01. 09. 2026 11.39
Prvi kibuc bo nastal v Poljanski dolini. Čez 20 let bodo pa priseljenci preganjal staroselce.
Odgovori
+3
3 0
kakorkoliže
01. 09. 2026 11.39
Hlapci prodani.
Odgovori
+7
7 0
Divji petelin
01. 09. 2026 11.39
Kakor koli pogledate, Izrael 🇮🇱 in njegovi žideki, obvladujejo več kot pol sveta…Janez Janša stavi na to..🙌 in upam da se nam izide…
Odgovori
-3
0 3
tech
01. 09. 2026 11.42
Dokler ne bomo mi v koži palestincev in bodo vsi oportunisti v politiki za €€€ pogledali stran.
Odgovori
0 0
Armbrust
01. 09. 2026 11.37
Sram me je.
Odgovori
+4
5 1
Jerry321
01. 09. 2026 11.36
Ne vem ne, tole je kot da bi med 2. SV vojno sodelovali z nazi nemčijo!! Za kozlat je tole, upam da bodo protesti!!!
Odgovori
+6
7 1
Divji petelin
01. 09. 2026 11.37
potem pa kozlat
Odgovori
-3
0 3
yss
01. 09. 2026 11.35
Povej mi, s kom se družiš pa ti povem kdo si..
Odgovori
+4
5 1
enapi
01. 09. 2026 11.33
za kozlat
Odgovori
+10
12 2
Hitri Zigi 78
01. 09. 2026 11.28
A vas tud židje živijo da omejujete komentarje
Odgovori
+8
10 2
lakala28
01. 09. 2026 11.26
Predstavnik izvajalcev genocida torej. Sramota za državo, bolnik itak dela za lastne interese. čestitke vsem, ki ste n volitvah pomagali pri samoizvolitvi teh prevarantov, lažnivcev, goljufov, podpornikov genocida...
Odgovori
+16
21 5
lokson
01. 09. 2026 11.33
Ej, naporen si in to zelo. Ubogi tvoji domači.
Odgovori
-4
2 6
Frotirka
01. 09. 2026 11.25
katera vladajoča stranka je imela v programu povezovanje z Izraelom in strinjanje z genocidom?
Odgovori
+10
13 3
sosedov sosed
01. 09. 2026 11.40
slov. diktatorska stranka
Odgovori
0 0
royayers
01. 09. 2026 11.25
Super, dobrodosli vojni zlocinci.
Odgovori
+13
18 5
1muvwndr
01. 09. 2026 11.24
Torej židje prihajajo diktirati kaj in kako tudi k nam.
Odgovori
+12
17 5
kakorkoliže
01. 09. 2026 11.40
Oni že dolgo diktirajo. Dolžni smo jim 50 milijard za katere jim bomo večno plačevali obresti
Odgovori
0 0
tech
01. 09. 2026 11.23
Prihaja preverit kako so pridni pudlji v Sloveniji in ali bodo dali tačko po ukazu.
Odgovori
+16
17 1
bibaleze
Portal
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
dominvrt
Portal
Zamrzovalnik poln ledu? Ta preprost trik bo močno pospešil odtajanje
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907