Kajzer: Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti dialog

Kajzer se je v Vatikanu srečal z visokimi predstavniki Svetega sedeža in Suverenega malteškega viteškega reda, so sporočili z zunanjega ministrstva. Srečal se je z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin.
V ospredju pogovorov so bili prijateljski odnosi in skupna želja po nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer je pri tem poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljnjo krepitev in nadgradnjo sodelovanja s Svetim sedežem. Še pred obiskom je minister potrdil, da si vlada prizadeva nadgraditi t. i. vatikanski sporazum, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.
Kot je v izjavi za medije dejal po obisku, gre med drugim za področje skrbi za sakralno dediščino, ki da je izjemno pomemben vidik. "Kar se pa tiče sodelovanja z Rimskokatoliško cerkvijo, pa mislim, da je to dobro, ampak da so še nekatere možnosti, kjer lahko stvari naredimo skupaj na nek način, da bomo dosegli napredek," je dejal, obenem pa poudaril, da je treba glede sporazuma dati času čas.
Sogovorniki so izmenjali tudi poglede na aktualne razmere v mednarodni skupnosti, med drugim na vojno v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu in vprašanje migracij.
Kajzer je v izjavi mednarodni vidik označil za zelo pomemben, ker je v teh turbulentnih časih po njegovi oceni papež "tista moralna avtoriteta, tisti kompas, ki lahko pomaga najti pot naprej do miru".
Z Gallagherjem se je minister pogovarjal o Rusiji in Ukrajini ter o možnostih, da vendarle pride do napredka, "da se tudi Evropska unija na koncu dneva bolj aktivno vključi oziroma dobi sedež za mizo". Kot je dejal, se veseli nadaljevanja pogovorov, saj da kmalu na obisk v Vatikan prihaja tudi predsednik vlade.
V okviru obiska pri Suverenem malteškem viteškem redu se je minister srečal z velikim kanclerjem in ministrom za zunanje zadeve Riccardom Paternnjem di Montecupom. Govorila sta o možnostih nadaljnjega sodelovanja med Slovenijo in Suverenim malteškim viteškim redom ter izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Posebno pozornost sta namenila humanitarnemu delovanju in možnostim nadaljnjega sodelovanja na tem področju, so sporočili z MZEZ. Malteški viteški red je katoliški red, podrejen Vatikanu, ki izvaja humanitarno dejavnost po vsem svetu. Njegovo poslanstvo je ohranjanje in zaščita vere ter služenje oz. pomoč ubogim in bolnim.
Minister je danes v Rimu obiskal tudi sedež Svetovnega programa za hrano (WFP) in se srečal z namestnico izvršnega direktorja Ranio Dagash-Kamaro. Slovenija odločno podpira mednarodna prizadevanja v boju proti lakoti ter ostaja zavezana zagotavljanju svetovne prehranske varnosti, je poudaril Kajzer. Pri tem se Slovenija ne zavzema le za zagotavljanje nujne pomoči v hrani, temveč tudi za razvojno pomoč, ki ljudem omogoča dolgoročno izboljšanje življenjskih razmer in krepitev odpornosti skupnosti, je zatrdil.
Slovenija in WFP sta med drugim partnerja pri razvojnem projektu na področju čebelarstva v Keniji, ki pašnim skupnostim, prizadetim zaradi posledic podnebnih sprememb, pomaga razvijati nove in trajnostne vire preživljanja, so še navedli na MZEZ.
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