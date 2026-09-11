Kajzer: Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti dialog

Kajzer se je v Vatikanu srečal z visokimi predstavniki Svetega sedeža in Suverenega malteškega viteškega reda, so sporočili z zunanjega ministrstva. Srečal se je z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin.

V ospredju pogovorov so bili prijateljski odnosi in skupna želja po nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer je pri tem poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljnjo krepitev in nadgradnjo sodelovanja s Svetim sedežem. Še pred obiskom je minister potrdil, da si vlada prizadeva nadgraditi t. i. vatikanski sporazum, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.

Kot je v izjavi za medije dejal po obisku, gre med drugim za področje skrbi za sakralno dediščino, ki da je izjemno pomemben vidik. "Kar se pa tiče sodelovanja z Rimskokatoliško cerkvijo, pa mislim, da je to dobro, ampak da so še nekatere možnosti, kjer lahko stvari naredimo skupaj na nek način, da bomo dosegli napredek," je dejal, obenem pa poudaril, da je treba glede sporazuma dati času čas.

Sogovorniki so izmenjali tudi poglede na aktualne razmere v mednarodni skupnosti, med drugim na vojno v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu in vprašanje migracij.