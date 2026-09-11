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Slovenija

Kajzer: Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti dialog

Vatikan, 11. 09. 2026 18.44 pred 47 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Kajzer v Vatikanu

Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. V Rimu je obiskal sedež Svetovnega programa za hrano in poudaril zavezanost Slovenije prehranski varnosti in razvojni pomoči.

Kajzer se je v Vatikanu srečal z visokimi predstavniki Svetega sedeža in Suverenega malteškega viteškega reda, so sporočili z zunanjega ministrstva. Srečal se je z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin.

V ospredju pogovorov so bili prijateljski odnosi in skupna želja po nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer je pri tem poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljnjo krepitev in nadgradnjo sodelovanja s Svetim sedežem. Še pred obiskom je minister potrdil, da si vlada prizadeva nadgraditi t. i. vatikanski sporazum, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.

Kot je v izjavi za medije dejal po obisku, gre med drugim za področje skrbi za sakralno dediščino, ki da je izjemno pomemben vidik. "Kar se pa tiče sodelovanja z Rimskokatoliško cerkvijo, pa mislim, da je to dobro, ampak da so še nekatere možnosti, kjer lahko stvari naredimo skupaj na nek način, da bomo dosegli napredek," je dejal, obenem pa poudaril, da je treba glede sporazuma dati času čas.

Sogovorniki so izmenjali tudi poglede na aktualne razmere v mednarodni skupnosti, med drugim na vojno v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu in vprašanje migracij.

Kajzer z delegacijo v Vatikanu
Kajzer z delegacijo v Vatikanu
FOTO: MZEZ

Kajzer je v izjavi mednarodni vidik označil za zelo pomemben, ker je v teh turbulentnih časih po njegovi oceni papež "tista moralna avtoriteta, tisti kompas, ki lahko pomaga najti pot naprej do miru".

Z Gallagherjem se je minister pogovarjal o Rusiji in Ukrajini ter o možnostih, da vendarle pride do napredka, "da se tudi Evropska unija na koncu dneva bolj aktivno vključi oziroma dobi sedež za mizo". Kot je dejal, se veseli nadaljevanja pogovorov, saj da kmalu na obisk v Vatikan prihaja tudi predsednik vlade.

V okviru obiska pri Suverenem malteškem viteškem redu se je minister srečal z velikim kanclerjem in ministrom za zunanje zadeve Riccardom Paternnjem di Montecupom. Govorila sta o možnostih nadaljnjega sodelovanja med Slovenijo in Suverenim malteškim viteškim redom ter izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Posebno pozornost sta namenila humanitarnemu delovanju in možnostim nadaljnjega sodelovanja na tem področju, so sporočili z MZEZ. Malteški viteški red je katoliški red, podrejen Vatikanu, ki izvaja humanitarno dejavnost po vsem svetu. Njegovo poslanstvo je ohranjanje in zaščita vere ter služenje oz. pomoč ubogim in bolnim.

Minister je danes v Rimu obiskal tudi sedež Svetovnega programa za hrano (WFP) in se srečal z namestnico izvršnega direktorja Ranio Dagash-Kamaro. Slovenija odločno podpira mednarodna prizadevanja v boju proti lakoti ter ostaja zavezana zagotavljanju svetovne prehranske varnosti, je poudaril Kajzer. Pri tem se Slovenija ne zavzema le za zagotavljanje nujne pomoči v hrani, temveč tudi za razvojno pomoč, ki ljudem omogoča dolgoročno izboljšanje življenjskih razmer in krepitev odpornosti skupnosti, je zatrdil.

Slovenija in WFP sta med drugim partnerja pri razvojnem projektu na področju čebelarstva v Keniji, ki pašnim skupnostim, prizadetim zaradi posledic podnebnih sprememb, pomaga razvijati nove in trajnostne vire preživljanja, so še navedli na MZEZ.

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KOMENTARJI5

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Alexsander6
11. 09. 2026 19.34
Podpirate ubijanje otrok v Gazi,potem pa k spovedi v Vatikan. Pravi Kristijani ni kaj.
Odgovori
0 0
Vest-naroda
11. 09. 2026 19.32
Prav neverjetno je, da v dobi znanosti nekaterim ljudem življenje še vedno upravlja namišljeni prijatelj. Še huje je, da se ljudje pobijajo, ker svojega imenujejo drugače, kot drugi svojega. Najhujše pa je, da take ljudi vodijo sami pokvarjenci, ki jih izkoriščajo. Grozljivo pa je, da zaradi vseh teh, vsi živimo veliko slabše.
Odgovori
0 0
Frotirka
11. 09. 2026 19.32
nadgradili bi sodelovanje? a jim nismo že vsega dali? cerkev res nima nikoli dovolj…
Odgovori
0 0
BBcc
11. 09. 2026 19.23
Mutibariči.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
11. 09. 2026 19.08
Pogrešam v Ljubljani ; Slovenske noše , glasbo , kake kmečke veselice , krvavice , bograč , žlikrofe , da se ljudje , ki nismo iz islama malo sprostimo in vpeljemo kakega islamista v krščansko vero . Naš Bog Jezus dela čudeže . Njihovi bogovi ne .
Odgovori
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