Kajzer zanikal podporo kandidaturi Fajonove: Navedbe so zavajajoče

"V javnosti so se pojavile neresnične navedbe, da naj bi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Te navedbe ne držijo," so zapisali na zunanjem ministrstvu.

Z ministrstva so sporočili, da minister njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo. "Zato so navedbe, da naj bi za njeno kandidaturo stal ali jo celo kakor koli podpiral, neresnične in zavajajoče," so še dodali.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je bila kandidatura vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle, sedanje vodstvo ministrstva pa s tem postopkom ni bilo povezano.

"Postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij Evropske unije. Zato ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval," so še dodali.

O imenovanju Fajon, ki jo je za položaj posebne predsednice EU za Sahel predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, bi morali predstavniki držav članic EU odločati ta teden, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.