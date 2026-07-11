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Slovenija

Kajzer zanikal podporo kandidaturi Fajonove: Navedbe so zavajajoče

Ljubljana, 11. 07. 2026 13.37 pred 44 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Ne.M. STA
Tone Kajzer in Tanja Fajon na prevzemu poslov

Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je zanikal, da je sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel.

Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
FOTO: Damjan Žibert

"V javnosti so se pojavile neresnične navedbe, da naj bi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Te navedbe ne držijo," so zapisali na zunanjem ministrstvu.

Z ministrstva so sporočili, da minister njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo. "Zato so navedbe, da naj bi za njeno kandidaturo stal ali jo celo kakor koli podpiral, neresnične in zavajajoče," so še dodali.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je bila kandidatura vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle, sedanje vodstvo ministrstva pa s tem postopkom ni bilo povezano.

"Postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij Evropske unije. Zato ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval," so še dodali.

O imenovanju Fajon, ki jo je za položaj posebne predsednice EU za Sahel predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, bi morali predstavniki držav članic EU odločati ta teden, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

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Je imenovanje ustavil Janša?

Več medijev je ob tem poročalo, da naj bi imenovanje Fajon ustavil premier Janez Janša. Po poročanju N1 naj bi Janša Kallasovi sporočil, da Fajon ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije.

Janša je v petek na družbenem omrežju X objavil, da je Sahel najbolj problematična regija v Afriki. "Potencialni in dejanski vir več deset milijonov nezakonitih migrantov za EU. Koga bi tja poslali v imenu EU?" je zapisal. Zunanji minister Kajzer naj bi se v nedeljo v Bruslju predvidoma sestal s Kallasovo.

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KOMENTARJI12

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Petur
11. 07. 2026 14.38
tip se boji janeza in se boji za kruh.nhiti se distancirati...
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
11. 07. 2026 14.37
Čas bi bil, da Fajonova in ostali levaki, ki so delali samo škodo državi, začnejo denar vračati, ne pa da dobijo še kakšno službo v Bruslju, da bojo do konca uničli še Evropo 😡🤬
Odgovori
+0
1 1
Nidami
11. 07. 2026 14.33
Tanja Fajon si to zasluži veliko je naredila za Palestino ,Iran in za Slovenijo.
Odgovori
-3
0 3
Deep1
11. 07. 2026 14.31
Kaj je kajzerc zmanjkalo na Trstenjakovi za sandviče s posebno in pingo sok. 😆😂
Odgovori
-1
2 3
vlahov
11. 07. 2026 14.26
Fajonovo rabimo nujno , v RS, na 3. programu rtv , . Ona je s službo že na 3. programu žalitev za nas umetnike.
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+2
3 1
Magadaskar
11. 07. 2026 14.22
Torej mediji kar nekaj bluzijo na pamet
Odgovori
+6
6 0
Morgoth
11. 07. 2026 14.30
Važno, da se klika, tudi, če so laži 😉
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
11. 07. 2026 14.20
Vlada v odhodu še ni dojela da ni več vlada. Oni bi še kar po domače kadrirali svoje mimo izvoljene vlade. Zanimivo
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+7
10 3
Important notice
11. 07. 2026 14.16
morda je bil proti skrivnostni glas iz leve?
Odgovori
+0
5 5
Fluxx
11. 07. 2026 14.10
Janez misli, da on odloča koga se tja pošlje :D. Pač bo ta položaj dobila druga država mogoče kšna zelo leva morda Španija. Potem bo verjetno boljše, samo da ni Fajon politika. Fajonko bomo pa mi plačevali. To Janez zgolj iz maščevanja, ta človek je tako zagrenjen in maščevalen. Pač moja in sosedova krava pregovor zelo lepo drži pri njem.
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-7
8 15
Mr.vanga
11. 07. 2026 14.19
Zadnja 4 leta smo gledali samo maščevanje...zdej se boš pa jokal?
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+7
10 3
razumi če lahko
11. 07. 2026 14.08
Fajonova je mislila ,da bo vse skupaj hitro speljala tako po svojih notah po odnosih kakšne je gojila do Janeza sploh ni vprašanje ali je posredoval sedaj ko to lahko !!
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+3
11 8
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