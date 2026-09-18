Kajzer: Zelenski in Sibiha bosta obiskala Slovenijo

"Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in zunanji minister," je v videoizjavi ob zaključku obiska v Kijevu povedal Kajzer, ki se je v Ukrajini sestal z Zelenskim, Sibiho in podpredsednikom vlade Vsevolodom Čenčovom. V ospredju pogovorov so bili pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost, nadaljnja slovenska pomoč ter možnosti tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer izpostavil tudi nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu FOTO: AP

Slovenija podpira gradnjo treh zaklonišč v Harkovu

Slovenija že podpira gradnjo treh zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti civilnega prebivalstva, je sporočilo zunanje ministrstvo. "Zaklonišča neposredno rešujejo življenja in povečujejo varnost ljudi, ki so vsak dan izpostavljeni napadom. Slovenija bo zato politično podporo še naprej povezovala s projekti, ki ljudem na terenu dejansko pomagajo," je zagotovil Kajzer.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu FOTO: AP

Minister je sicer s Sibiho tudi položil cvetje v spomin na padle v ruski agresiji na Ukrajino in nagovoril udeležence ob začetku novega študijskega leta Diplomatske akademije Ukrajine. Prav tako se je srečal s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Ukrajini in obiskal sedež lokalne Karitas v Kijevu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je prav tako obiskal Kijev in se srečal z Zelenskim, se je medtem sestal še z ukrajinskim kolegom Evgenijem Hmaro. Pogovori so bili osredotočeni na aktualne varnostne razmere, nadaljnjo slovensko podporo Ukrajini ter krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na vojaškem in obrambnem področju. Minister je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, ki bo povezala zainteresirana slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi, hkrati pa prispevala k izgradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja. Pri tem je Hajdinjak izpostavil dragocene izkušnje Ukrajine in njene obrambne industrije, ki se zaradi vojne hitro prilagaja novim taktikam in tehnologijam. Slovenijo tu zanimajo predvsem možnosti sodelovanja pri razvoju dronov, sistemov zračne in protidronske obrambe, kibernetske obrambe ter področja oklepne tehnike in artilerije, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu FOTO: AP