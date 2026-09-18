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Slovenija

Kajzer: Zelenski in Sibiha bosta obiskala Slovenijo

Ljubljana/Kijev, 18. 09. 2026 11.39 pred 1 uro 3 min branja 89

Avtor:
STA Ne.M.
Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu

Zunanji minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanj je izpostavil nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.

"Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in zunanji minister," je v videoizjavi ob zaključku obiska v Kijevu povedal Kajzer, ki se je v Ukrajini sestal z Zelenskim, Sibiho in podpredsednikom vlade Vsevolodom Čenčovom.

V ospredju pogovorov so bili pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost, nadaljnja slovenska pomoč ter možnosti tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer izpostavil tudi nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
FOTO: AP

Slovenija podpira gradnjo treh zaklonišč v Harkovu

Slovenija že podpira gradnjo treh zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti civilnega prebivalstva, je sporočilo zunanje ministrstvo.

"Zaklonišča neposredno rešujejo življenja in povečujejo varnost ljudi, ki so vsak dan izpostavljeni napadom. Slovenija bo zato politično podporo še naprej povezovala s projekti, ki ljudem na terenu dejansko pomagajo," je zagotovil Kajzer.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
FOTO: AP

Minister je sicer s Sibiho tudi položil cvetje v spomin na padle v ruski agresiji na Ukrajino in nagovoril udeležence ob začetku novega študijskega leta Diplomatske akademije Ukrajine. Prav tako se je srečal s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Ukrajini in obiskal sedež lokalne Karitas v Kijevu.

Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je prav tako obiskal Kijev in se srečal z Zelenskim, se je medtem sestal še z ukrajinskim kolegom Evgenijem Hmaro. Pogovori so bili osredotočeni na aktualne varnostne razmere, nadaljnjo slovensko podporo Ukrajini ter krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na vojaškem in obrambnem področju.

Minister je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, ki bo povezala zainteresirana slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi, hkrati pa prispevala k izgradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja.

Pri tem je Hajdinjak izpostavil dragocene izkušnje Ukrajine in njene obrambne industrije, ki se zaradi vojne hitro prilagaja novim taktikam in tehnologijam. Slovenijo tu zanimajo predvsem možnosti sodelovanja pri razvoju dronov, sistemov zračne in protidronske obrambe, kibernetske obrambe ter področja oklepne tehnike in artilerije, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
Zunanji minister Tone Kajzer na obisku v Kijevu
FOTO: AP

Hajdinjak je Hmari ob tem prenesel povabilo k udeležbi na sejmu Sidec, ki bo letos novembra v Celju. Po njegovih besedah bo osrednji panel sejma namenjen ukrajinski obrambni industriji.

Del delegacije so sicer bili med drugim načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik, ki se je ločeno sestal z vrhovnim poveljnikom ukrajinskih oboroženih sil generalom Mihajlom Drapatijem, pa tudi predstavniki petih slovenskih obrambnih podjetij: DAT-CON, d.o.o., STRiX eMotors, d.o.o., SkyLabs, d.o.o., Beyond Semiconductor, d.o.o., in Podkrižnik, d.o.o.

Slovenska delegacija je bila po navedbah obrambnega ministrstva doslej ena največjih delegacij visokih predstavnikov ene države v Ukrajini do zdaj.

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slovenija ukrajina obisk sodelovanje obramba

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KOMENTARJI89

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PIKAPOLONICA1994
18. 09. 2026 12.57
Resno...zakaj nam tega treba je bilo....kako že ona pesmica...Ta vlada res prodaja meglo in to na veliko...grosist
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.57
Prišel bo povedati zgodbe o herojih Kačjega otoka, Ghost of Kyiv, spomladanski protiofenzivi in o Putlerjevem raku...
Odgovori
0 0
Yon Dan
18. 09. 2026 12.57
Rusi so od nekdaj trn v peti neonacističnim, globalističnim satanistom. EU je trenutna njihova naslednica. Največja zamer jim je, ker niso izgubili 2. svetovne vojne. Vseskozi rovarijo proti njej. Ukrajina je njihov poligon.
Odgovori
0 0
Lopov975
18. 09. 2026 12.57
fuj
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.56
Kar domov si ga vzemite, Ukrofili, naj vam doma uničuje plinovode... Potem pa pojdite z njemu nazaj v Ukraino ali Izrael, kar vam je ljubše...
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+2
3 1
Petur
18. 09. 2026 12.55
Arabci nas že sovražijo,Rusi se še posmehujejo ,nas bodo pa povsem zavrgli...vsak dan globlje smo...totalno razvrednotenje ime Slovenija...
Odgovori
+3
3 0
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.54
Bo v Slovenijo vstopil z Ukrainskim ali Izraelskim potnim listom?
Odgovori
+2
4 2
Morgoth
18. 09. 2026 12.53
Zakaj se moramo ukvarjat z Ukrajino/Rusijo in Palestino/Izraelom? Kaj imamo mi s tem?
Odgovori
+5
5 0
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.52
Bo prišel odplačat dolg? Ali nam bo spet razstrelil kakšen plinovod?
Odgovori
+3
5 2
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.50
Narod tega ne bo dovolil! Dlje od Brnika ne bo prišel. Obrnil se bo in odletel nazaj v Ukrajno/Izrael...
Odgovori
+2
6 4
Dolgočasnež
18. 09. 2026 12.52
meh nič ne bo..pomehkužene sirote nihče ne bo naredil nič....
Odgovori
+1
1 0
bobiv
18. 09. 2026 12.49
Kako dolgo bomo še plačevali korupcijo zelenega, ob enem pa tudi korupcijo ivana?!
Odgovori
+7
9 2
4BIDEN
18. 09. 2026 12.47
A vas nič ne motojo partizanske rdeče zvezde komunistične ob vhodu v Ljubljana
Odgovori
+4
4 0
myomy
18. 09. 2026 12.47
Židje imajo največ denarja na svetu, pa še kar fehtajo naokoli.
Odgovori
+5
6 1
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 12.47
Vojni hujskači se zbirajo... Počutim se blaženega, ker je Vrtovec moj minister!
Odgovori
+4
6 2
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2026 12.47
Zelenski je že enkrat dal košarico Janši ni prišel na forum na Bled … ocitno ni placal oziroma ni plačal dovolj
Odgovori
+2
4 2
Joe70
18. 09. 2026 12.46
Stevanović bo pa šel povabit Putina in Lavrova.
Odgovori
+8
8 0
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2026 12.50
Stevanović ne bo nikoli prišel do Putina 😂kaj je s tabo , mogoče do vratarja Dume , pa še to je vprašanje
Odgovori
-1
1 2
Slovenska pomlad
18. 09. 2026 12.45
Ne kriminalnimu janšizmu!!
Odgovori
+3
6 3
BMReloaded
18. 09. 2026 12.44
Sram me je, da sem slovenistanec...pa to
Odgovori
+5
6 1
myomy
18. 09. 2026 12.44
Židje so okupirali celotni Zahod, ne samo Gazo.
Odgovori
+7
8 1
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2026 12.43
Koliko znaša tarifa Zelenskega za 1 obisk ? 100 milijonov evrov 😂mislim to prosjačenje Janše je pa prav bedno , nižje po mojem ne gre. Torej poslal je Kajzerja v Kijev da bi Zelenskemu izročil vabilo in verjetno predujem, akontacijo
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+9
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