Kajzer: zunanjepolitična strategija mora odražati aktualno geopolitično okolje

V zvezi s tem je opozoril, da ne gre zgolj za fizično varnost, ampak tudi za varnost kritične infrastrukture, dobavnih verig in naprednih tehnologij, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Posebno pozornost je namenil tudi gospodarski diplomaciji, odnosom s sosednjimi državami, širitvi EU, sodelovanju v Srednji Evropi in mednarodnemu pravu.

"Prepričan sem, da nas kljub različnim pogledom na določena vprašanja združuje isti cilj - varna, gospodarsko uspešna in kredibilna Slovenija, kot smo si jo zamislili ob osamosvojitvi. Želim si, da bi bil strateški svet za zunanjo politiko prostor vključevanja in dialoga," je povedal minister.

Da bo strateški svet razpravljal o prenovi zunanjepolitične strategije Slovenije, je Kajzer napovedal že ob začetku mandata. K sodelovanju je povabil več nekdanjih diplomatov, pravnikov, profesorjev in drugih strokovnjakov.