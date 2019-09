Kako ajdovsko podjetje prispeva k proizvodnji revolucionarnega zdravila?

Ajdovsko podjetje Bia Separations je s svojo tehnologijo pomembno prispevalo k proizvodnji revolucionarnega zdravila zolgensma, ki ga mora do svojega drugega leta prejeti Kris. "Naša vloga je tukaj zelo pomembna. Smo tisti, ki moramo stvar očistiti do dovolj visoke čistosti. Ta zdravila imajo cel kup enih stranskih komponent, ko so proizvedena v celicah. Nekatera zdravila, če bi jih aplicirali naravost iz celice, bi povzročila takojšnjo smrt," vlogo podjetja v fazi proizvodnje omenjenega zdravila v oddaji 24UR ZVEČER oriše direktor podjetja Aleš Štrancar .

Na vprašanje, zakaj je zdravilo zolgensma tako drago, pa zaradi poslovne etike ni mogel odgovoriti. Je pa poskušal osvetliti širšo sliko tega, zakaj je razvoj novodobnih zdravil tako drag. Po njegovih besedah se cene razvoja gibajo že proti številki dveh milijard evrov. Najdražji del celotnega procesa pa so klinične študije.

"Ta stvar je uspela in mora pokriti ostalih devet, ki niso uspele,"ozadje postavljanja visoke cene zdravila zolgensma pojasni Štrancar. Na ceno vplivajo tudi druge stvari, vse od učinkovitosti dela v podjetjih do višine plač zaposlenih. V konkretnem primeru gre za visoko izobražene ljudi, ki po navadi delajo v razvojnih oddelkih.

In v čem je zdravilo, o katerem zadnji teden govori vsa Slovenija, tako revolucionarno? "Gre za novo generacijo zdravljenj," razlaga sogovornik. 25 let nazaj smo govorili o bioloških zdravilih, pri čemer gre v glavnem za proteine – molekule, ki jih organizem nujno potrebuje za svoje delovanje, rast."Če katera od teh učinkovin primanjkuje, naše telo ne deluje, kot bi moralo. Zdaj imamo različne proteine, tudi za zdravljenje raka ..."

Nova zdravila pa delujejo tako, da v njih"vsadiš gen, ki te proteine v proizvaja v samem organizmu".Človek torej prejme gen, ki proizvaja manjkajoči protein. Po oceni Štrancarja bo čez dvajset, trideset let verjetno 80 odstotkov vseh učinkovin delovalo prav na podlagi genske terapije.

Štrancar izpostavi tudi to, da je lahko enkratno gensko zdravilo, čeprav zelo drago, na koncu cenejše od dolgotrajnega zdravljenja z drugimi, manj učinkovitimi zdravili.

"Če zdravilo res dobro učinkuje, v tem primeru govorimo o otrocih, lahko človek normalno živi. Lahko seštejemo tudi ure v bolnišnicah pod specialnimi aparaturami – tudi to stane ogromno. Ta stvar ni enostavna, je v bistvu treba dati vse karte na mizo, da potem pridemo do ene prave številke," opozori in dodaja, da je ob tem pomembna tudi politika plačevanja teh zadev. "Kolikor spremljam te stvari, zavarovalnice že ponujajo dolgoročno odplačevanje. Zavarovalnica torej plača takrat, ko je treba, potem pa se to odplačuje na dolgi rok."