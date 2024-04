Kako bi bili videti 'tihi' koncerti?

Pretekli teden je marsikatero obrv dvignila uredba o glasnosti na javnih prireditvah, po kateri bi lahko inšpektorji ugasnili zvočnike, če bi iz njih donelo preglasno in po polnoči. Pa ne samo to, po predlogu uredbe bi lahko na istem kraju organizirali javne prireditve le enkrat v tednu dni. Uredbo je ministrstvo zaradi številnih pomislekov in različnih pogledov glede predlagane vsebine že umaknilo, a Aleksander Pozvek je vseeno preveril, kako bi bile videti po novem "tihe" veselice.