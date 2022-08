Kako bi ljubljanska občina upočasnila prehitre dostavljalce hrane?

Na novinarski konferenci konec julija je ljubljanski župan Zoran Janković naslovil problematiko voznikov električnih skirojev, koles in motornih vozil, ki se vozijo po peš conah. Po njegovih besedah okoli pet odstotkov teh voznikov ne upošteva prometnih predpisov, zato je med občani vedno več nejevolje. Na novinarski konferenci ob 11. uri bo Janković komentiral tudi dogovor z dostavljalci hrane, ki so med kršitelji. Po njegovem predlogu bi morali imeti dostavljalci vidno označbo in če bi peš coni divjal, bi ga preko označbe lahko identificirali in kaznovali.

icon-expand Dostava hrane FOTO: Ehrana Konec julija je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da so s podjetjema Wolt in Glovo tik prek zaključnim dogovorom. Dostavljalci hrane omenjenih ponudnikov so namreč eni izmed hujših kršiteljev v peš coni, kjer je hitrost kolesarjev, skirojev in motorjev po predpisih omejena na hitrost pešca, je povedal Janković. Da bi v mestu umirili promet zato sedaj predlaga, da bi vsi dostavljalci imeli na vidnem mestu označbo, po kateri bi ga ostali udeleženci v prometu lahko zaznali. "Vsak pešec bi nato tistega dostavljalca, ki divja, lahko prijavil," je povedal Janković in napovedal, da bi enako lahko storili tudi za ponudnike električnih skirojev.