NSi za znižanje DDV, ministrica meni, da ukrep ne bi imel pozitivnega učinka

Ljubljana, 02. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Nakupi hrane v trgovinah vse bolj tanjšajo denarnice potrošnikov. Kako bo zaradi vse višjih cen hrane ukrepala država? S ciljem omejitve rasti cen je opozicijska Nova Slovenija v državni zbor vložila predlog za znižanje stopnje DDV z 9,5 na pet odstotkov za 15 osnovnih živil. Bodo dobili podporo? V 24UR ZVEČER sta svoje poglede predstavili ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Vida Čadonič Špelič je pojasnila, da so predlog za znižanje DDV pripravili, ker ugotavljajo, da je v trgovini vsak dan "vse dražje". "Ljudje gredo po ista živila enkrat ali dvakrat na teden, pa se čudijo, ker plačajo več," je dejala in opozorila, da podražitve najbolj prizadenejo tiste z nižjimi dohodki. 

Izpostavila je, da so tudi druge evropske države uvedle podobne ukrepe in znižale DDV na osnovna živila, kot so meso, siri, jajca, mleko in kruh. "Čakali smo na ukrepe vlade, pa jih ni bilo," je opozorila. 

Ministrica Mateja Čalušić je poudarila, da ministrstvo in vlada podpirata vse ukrepe, ki lahko zamejijo rast cen, a obenem meni, da znižanje DDV ne bi imelo pozitivnega učinka. Kot je povedala, so podatki iz držav, kjer so uvedli podoben ukrep, pokazali, da dejanski končni učinek na potrošnika ni pozitiven, hkrati pa nastane luknja v državnem proračunu. Opozorila je tudi, da je lahko osnovna cena hrane na koncu tudi višja kot pred samim znižanjem stopnje DDV. 

Preberi še Višje cene hrane: kaj predlaga ministrica?

Čadonič Špelič meni, da nižanje DDV ne more zvišati cen in da so ukrepi, ki jih je vpeljala Evropa, korak v pravo smer. "Če plačamo za kos sira 4,5 odstotka manj in se to ponavlja, nam več ostane v denarnici," je izračunala. 

Ministrica je ob tem spomnila na košarico 15 osnovnih živil. Kot je dejala, je ukrep učinkoval, ker so se rasti cen hrane umirile, ko so s projektom zaključili, pa so se cene, predvsem zaradi geopolitičnih vplivov, znova zvišale. 

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem posnetku!

