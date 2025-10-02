NSi za znižanje DDV, ministrica meni, da ukrep ne bi imel pozitivnega učinka

Vida Čadonič Špelič je pojasnila, da so predlog za znižanje DDV pripravili, ker ugotavljajo, da je v trgovini vsak dan "vse dražje". "Ljudje gredo po ista živila enkrat ali dvakrat na teden, pa se čudijo, ker plačajo več," je dejala in opozorila, da podražitve najbolj prizadenejo tiste z nižjimi dohodki.

Izpostavila je, da so tudi druge evropske države uvedle podobne ukrepe in znižale DDV na osnovna živila, kot so meso, siri, jajca, mleko in kruh. "Čakali smo na ukrepe vlade, pa jih ni bilo," je opozorila.

Ministrica Mateja Čalušić je poudarila, da ministrstvo in vlada podpirata vse ukrepe, ki lahko zamejijo rast cen, a obenem meni, da znižanje DDV ne bi imelo pozitivnega učinka. Kot je povedala, so podatki iz držav, kjer so uvedli podoben ukrep, pokazali, da dejanski končni učinek na potrošnika ni pozitiven, hkrati pa nastane luknja v državnem proračunu. Opozorila je tudi, da je lahko osnovna cena hrane na koncu tudi višja kot pred samim znižanjem stopnje DDV.