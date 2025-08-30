Svetli način
Slovenija

Kako blizu bosta Golob in Gabrova ob poroki spustila javnost in medije?

Ljubljana, 30. 08. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Žana Vertačnik
110

Zdaj je tudi uradno, prva premierska poroka pri nas bo prihodnjo soboto. V kabinetu predsednika vlade so informacijo o 'skoku v zakonski stan' Roberta Goloba in njegove partnerke – nekdanje lobistke in spletne vplivnice Tine Gaber, potrdili. Poročila se bosta v krogu družine in prijateljev, stran od oči javnosti in medijev. Kar pa po prepričanju marketinškega strokovnjaka ne pomeni, da ta življenjska prelomnica ne bo vplivala na premierjevo javno podobo.

"Ti, jaz, midva." Kratek, a poveden pripis pod fotografijo, ki sta jo na Instagramu sinoči objavila premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Ravno nasprotno od lanskoletnih, sicer zaigranih pomislekov. "A je možno da najina zveza razpade zaradi košarke?" na posnetku, ki ga je delila lani, vpraša Gabrova. "Kakšna zveza, daj mi mir zdaj, no," ji odgovori Golob.

Čeprav tudi te dni bržkone spremljata slovensko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu, pa ju torej zaposljuje še sobotno poročno slavje. Poroka bo zasebna in za medije zaprta, v krogu družine in prijateljev, brez tujih visokih gostov, so sporočili iz premierjevega kabineta.

"Ta omejenost na zasebno poroko, brez visokih gostov, spominja na poroko Billa in Hillary Clinton, ki sta se odločila za takšen format, in s tem svojim volivcem pošljeta sporočilo, da sta preprosta, poistovetljiva," meni marketinški strokovnjak Aljoša Bagola.

A če sta se Clintonova poročila kar v dnevni sobi, se bosta Golob in Gabrova neuradno v strunjanski vili Tartini. In poroka ne bo tako zelo običajna. Čeprav državni protokol v poroko ni vpleten in čeprav bo šlo za zasebno svatbo, bo ta neizogibno drugačna od poroke slehernika. Predsednika vlade bodo na lokaciji namreč spremljali tudi varnostniki. Ker je po funkciji varovana oseba 24 ur na dan, in ne glede na to, kaj počne, se temu ne more odpovedati.

Golob je sicer v začetku mandata ravno pri varovanju potegnil rdečo črto in ga prenesel s policije na generalni sekretariat. "Na moji prvi poti v Bruselj sta me spremljala dva otroka, eden mladoleten. In še preden sem se iz Bruslja vrnil, sem na portalih, ki jih verjetno berete vsak dan, videl sliko svojega mladoletnega otroka," je decembra 2022 odločitev utemeljeval predsednik vlade.

Je pa v nadaljevanju mandata tudi z Gabrovo sam večkrat odstrl zasebno življenje. Zato Bagole ne preseneča, da sta tudi to informacijo potrdila sama, s tako imenovanim 'sebkom', in ne le po uradnih premierjevih komunikacijskih kanalih. Opominja pa Bagola, da takšnih prijemov ne spremljamo prvič. "Spomnimo se poroke Janeza Janše, kjer sta se (z ženo) pojavila na naslovnicah tabloidov v tej arhetipski podobi na vrhu planot – v ozadju slovenske gore in slovenska pokrajina ... V tem primeru je podoba premierja Goloba in njegove izvoljenke drugačna, malce bolj progresivna," pojasnjuje.

Le nekaj mesecev pred naslednjimi državnozborskimi volitvami pa se samo od sebe ponuja še vprašanje, ali bo sicer zasebni dogodek prvega med ministri vplival na njegovo javno podobo? Ali računa, da mu bo zasebno veselje prineslo tudi volilnega? "Javnost bo od predsednika vlade pričakovala, da mu srce bije za dve, ne samo za izvoljenko, ampak tudi za državo," meni Bagola.

V premierjevem kabinetu podrobnosti poročnega dne ne razkrivajo, so pa sporočili, da sta za organizacijo poroke najela zasebno pomoč. In da bosta stroške poroke v celoti pokrila sama.

KOMENTARJI (110)

PoldeVeliki
30. 08. 2025 21.49
Golob ji bo na državne stroške kupil veliko večji in dražji kamen kot ga je Ronaldo njegovi Đorđinji.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
30. 08. 2025 21.45
+3
Tina, ne verjame, da bo po poroki drugače - Tina, ne zaupa niti holobjim lažem ...
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
30. 08. 2025 21.44
Tole je pa katastrofa, ne Vilfan pravi nadkatastrofa! !
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
30. 08. 2025 21.46
hmm .. a o basketu?
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
30. 08. 2025 21.37
+5
dej puste jih kdo pr zdravi pameti bi si zelel to vidt. Golobov je v benetkah dovolj pa se manj serjejo po teb k v sloveniji
ODGOVORI
5 0
Potouceni kramoh
30. 08. 2025 21.36
+0
Najprej onadva.Potem mogoče še kaj za narod kakšna drobtinca..
ODGOVORI
1 1
Triindvajseti December
30. 08. 2025 21.35
+1
Baje so Velenjčani v VIP loži🤣
ODGOVORI
1 0
sakala1
30. 08. 2025 21.35
+1
kako ima majhne zobe v primerjavi
ODGOVORI
2 1
sakala1
30. 08. 2025 21.34
+1
on bi si moral pustiti precej dalje lase
ODGOVORI
1 0
sakala1
30. 08. 2025 21.33
+1
precednica pa itak poleti z zrakomješom
ODGOVORI
2 1
Julijann
30. 08. 2025 21.31
+3
Vsaj enkrat je Bagola uspel povedati bistvo. Da namreč javnost pričakuje, da Golobu bije srce za dva. Za državo in Tino. Žal Gooob ni ni imel in nima države biti malo v srcu, dodajam sam. Ne zna kot PV upravljati z njo. In posledice nosimo vsi. Razen Golobovihprisklednikov
ODGOVORI
4 1
sakala1
30. 08. 2025 21.30
+0
Dars je obljubil na dan poroke prazne ceste kjer se bosta onadva vozila
ODGOVORI
1 1
Spijuniro Golubiro
30. 08. 2025 21.29
+0
Kaj pa mi? Bomo laj deležni
ODGOVORI
1 1
Rožle Patriot
30. 08. 2025 21.29
+1
Je že res, da je on dosti starejši od nje ... ima pa zato ona več kilometrine .. !
ODGOVORI
2 1
sakala1
30. 08. 2025 21.29
Na Bezjah do šli takoj v adaptacijo cerkve torej je zaprta do nadalnega
ODGOVORI
0 0
eurosapiens
30. 08. 2025 21.28
+4
Kako blizu bosta spustila javnost in medije? ... zaradi mene nič ... ker me ne zanima
ODGOVORI
5 1
sakala1
30. 08. 2025 21.26
+2
baje bo poročni šoper iz travnikov Brdo pri Kranju nabral plemeniti padtir
ODGOVORI
3 1
sakala1
30. 08. 2025 21.25
a jo bo res poročila duhovnica
ODGOVORI
0 0
sseebbaa
30. 08. 2025 21.29
+2
verjetno novi papež, saj sta po videnem v vatikanu oba vroča vernika
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
30. 08. 2025 21.24
+2
In Plestenjak pa Mišič bosta posnela nov film MOJA BIVŠA SE POROČI!
ODGOVORI
2 0
Darko32
30. 08. 2025 21.23
+8
Ko gledamo ta kupleraj se jasno lahko vprašajmo. Sedaj so jim je zmanjkalo idej in so vse zavozili pa bodo kupleraj preganjali. Zato je poroka v tem priemru v bistvu slaba luč za oba. Drugo morajo njegovi otroci opozarjati, da naj ne dela tega, ker dela sramoto svojim otrokom. Zato bi predlagal vsem novinarjem, da se tega vzdržijo, saj delajo z to propagando največ škode njihovim otrokom in to ni vredu. Onadva pa naj ganjata kupleraj in z tem ne bosta na volitvah dobivala točk ampak samo jih zbijala.
ODGOVORI
8 0
sakala1
30. 08. 2025 21.23
kdo so priče
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
30. 08. 2025 21.25
+3
Maljevac pa Salome!
ODGOVORI
4 1
