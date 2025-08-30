Kako blizu bosta Golob in Gabrova ob poroki spustila javnost in medije?

"Ti, jaz, midva." Kratek, a poveden pripis pod fotografijo, ki sta jo na Instagramu sinoči objavila premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Ravno nasprotno od lanskoletnih, sicer zaigranih pomislekov. "A je možno da najina zveza razpade zaradi košarke?" na posnetku, ki ga je delila lani, vpraša Gabrova. "Kakšna zveza, daj mi mir zdaj, no," ji odgovori Golob.

Čeprav tudi te dni bržkone spremljata slovensko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu, pa ju torej zaposljuje še sobotno poročno slavje. Poroka bo zasebna in za medije zaprta, v krogu družine in prijateljev, brez tujih visokih gostov, so sporočili iz premierjevega kabineta.

"Ta omejenost na zasebno poroko, brez visokih gostov, spominja na poroko Billa in Hillary Clinton, ki sta se odločila za takšen format, in s tem svojim volivcem pošljeta sporočilo, da sta preprosta, poistovetljiva," meni marketinški strokovnjak Aljoša Bagola.

A če sta se Clintonova poročila kar v dnevni sobi, se bosta Golob in Gabrova neuradno v strunjanski vili Tartini. In poroka ne bo tako zelo običajna. Čeprav državni protokol v poroko ni vpleten in čeprav bo šlo za zasebno svatbo, bo ta neizogibno drugačna od poroke slehernika. Predsednika vlade bodo na lokaciji namreč spremljali tudi varnostniki. Ker je po funkciji varovana oseba 24 ur na dan, in ne glede na to, kaj počne, se temu ne more odpovedati.

Golob je sicer v začetku mandata ravno pri varovanju potegnil rdečo črto in ga prenesel s policije na generalni sekretariat. "Na moji prvi poti v Bruselj sta me spremljala dva otroka, eden mladoleten. In še preden sem se iz Bruslja vrnil, sem na portalih, ki jih verjetno berete vsak dan, videl sliko svojega mladoletnega otroka," je decembra 2022 odločitev utemeljeval predsednik vlade.

Je pa v nadaljevanju mandata tudi z Gabrovo sam večkrat odstrl zasebno življenje. Zato Bagole ne preseneča, da sta tudi to informacijo potrdila sama, s tako imenovanim 'sebkom', in ne le po uradnih premierjevih komunikacijskih kanalih. Opominja pa Bagola, da takšnih prijemov ne spremljamo prvič. "Spomnimo se poroke Janeza Janše, kjer sta se (z ženo) pojavila na naslovnicah tabloidov v tej arhetipski podobi na vrhu planot – v ozadju slovenske gore in slovenska pokrajina ... V tem primeru je podoba premierja Goloba in njegove izvoljenke drugačna, malce bolj progresivna," pojasnjuje.

Le nekaj mesecev pred naslednjimi državnozborskimi volitvami pa se samo od sebe ponuja še vprašanje, ali bo sicer zasebni dogodek prvega med ministri vplival na njegovo javno podobo? Ali računa, da mu bo zasebno veselje prineslo tudi volilnega? "Javnost bo od predsednika vlade pričakovala, da mu srce bije za dve, ne samo za izvoljenko, ampak tudi za državo," meni Bagola.

V premierjevem kabinetu podrobnosti poročnega dne ne razkrivajo, so pa sporočili, da sta za organizacijo poroke najela zasebno pomoč. In da bosta stroške poroke v celoti pokrila sama.