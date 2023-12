Kako bo deloval sistem obveščanja in alarmiranja prek telefonskih sporočil?

Zaživel bo sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij. Prek mobilnih telefonov bodo ljudje obveščeni o naravnih in drugih nesrečah. Sporočila bodo dobili vsi, ki se bodo v času nevarnosti nahajali na določenem območju, je pojasnila ministrica. Že poleti so namreč napovedali platformo, s pomočjo katere bodo lahko z Uprave za zaščito in reševanje mobilnim telefonom na določenem območju poslali sporočilo z opozorilom oziroma alarmom.

V številnih evropskih državah že nekaj časa v določenem trenutku in na določenem območju vsi uporabniki mobilnih naprav dobijo sporočilo, ki jih opozori pred določeno nevarnostjo. Tudi pri nas je že od lanskega leta pripravljena platforma uprave za zaščito in reševanje (URSZR), vendar je za implementacijo sistema treba najprej urediti zakonsko podlago, smo poročali že julija. Izvajanje te storitve je v javnem interesu, zato so za delovanje zagotovljena proračunska sredstva. Za vzpostavitev sistema so po besedah ministrice namenili 3,5 milijona evrov, v naslednjih petih letih pa bodo za vzdrževanje sistema namenili še nekaj več kot 300 tisoč evrov. V kratkem bodo objavili tudi razpis za operaterje.