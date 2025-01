Kako bo dolgotrajna oskrba zaživela v praksi, če pa kadra ni?

"Manj kot pol leta pred uveljavitvijo pravice dolgotrajne oskrbe vseh za uspešno uvedbo sistema potrebnih informacij še nimamo," opozarjajo na skupnosti socialnih zavodov. "Prav tako še ni povsem jasne razmejitve med pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajno oskrbo. Za naše uporabnike še bolj ključno pa je to, da v tem trenutku ne vedo, koliko bodo sami stanovalci plačevali," poudarja sekretar Skupnosti Denis Sahernik.

Ob tem se bojijo še, da bodo pravice iz zakona ostale mrtva črka na papirju, če ne bo ljudi, ki bi te storitve izvajali. V naslednjih petih letih bo namreč kar 17 odstotkov njihovih zaposlenih izpolnilo pogoje za upokojitev, ob tem pa so, kot opozarjajo, še vedno plačani premalo. "Najhujše težave so pri kadrih, kot so socialna oskrbovalka, bolničar negovalec, srednja medicinska sestra, dietni kuhar. Vse to so profili, ki so nujno potrebni, da socialnovarstveni zavod deluje," pravi Sahernik.