Kako bo država rešila težave s tovornim železniškim prometom v Ljubljani?

Vsak dan v Ljubljano pripelje več kot 100 tovornih vlakov in čisto vsi morajo čez glavno železniško postajo, kjer dnevno, nam razlaga direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, naštejejo še dodatnih 550 potniških vlakov.

"In glavna železniška postaja in celotna infrastruktura okoli Ljubljane sta zelo obremenjeni. To je podobno, kot če pri cestah ne bi imeli obroča okoli Ljubljane in bi moral ves promet iti čez Ljubljano. Približno tako je trenutno na železnicah," ponazori.

Najbolj pereča je povezava med primorsko in gorenjsko progo. Vlakovne kompozicije, ki so lahko daljše tudi od pol kilometra, morajo namreč skozi Ljubljano do Zaloga, kjer vlake obrnejo, in nato po isti poti skozi center Ljubljane odpeljejo proti Jesenicam in naprej v Avstrijo.