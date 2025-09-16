Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Kako bo ime stranki Vladimirja Prebiliča?

Ljubljana, 16. 09. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žiga Bonča
Komentarji
7

V javnosti je zaokrožila informacija, da bi stranki, ki jo ustanavlja evropski poslanec Vladimir Prebilič, lahko nadeli ime Gremo! - Stranka Vladimirja Prebiliča. A zgodil se je preobrat, po naših informacijah namreč to ne drži, to so opustili in ni več med možnimi imeni. Zakaj? Kdo je to ime že uporabil in kakšno bo zdaj ime Prebiličeve stranke?

Če bi živeli v letu 2022 bi lahko na lokalnih volitvah v Ilirski Bistrici obkrožili listo Gremo! - Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča. In kako je tedaj nastala zasnova imena?

"Viharjenje možganov je bilo to, iskali smo eno ime ki bi povezovalo našo ekipno vzdušje, tim, delovnost in prišli do tega imena," je pojasnil župan občine Ilirska Bistrica.

Prevrtimo čas naprej in skoraj tri leta pozneje urad za intelektualno lastnino prejme vlogo Vladimirja Prebiliča. V njej pa prijava imena Gremo! Stranka Vladimirja Prebiliča.

"Ko sem to izvedel sem bil malo presenečen seveda ker ime je ime takoj na prvo žogo izredno spominjalo na naše ime," je povedal Kovačič.

"Smo ime ta in druga imena predlagali urado za intelektualno lastnino, kjer so preverjali ali je to že zavzeto in ko smo dobili povratno informacijo s strani urada, da to ime ni zavzeto smo nadaljevali postopek, žal smo potem kasneje ugotovili, če bi to ugotovili prej se to sploh ne bi zgodilo, da ima župan že to gibanje oziroma to stranko oziroma listo," je rekel Prebilič.

Kovačič namerava z isto znamko nastopiti tudi na lokalnih volitvah prihodnje leto, z nekdanjim kolegom županom sta se zato te dni pogovorila, Prebilič pa mu je zagotovil, da imena, ki so ga želeli registrirati ne bodo uporabili.

"Naj bi dr. prebilič ki je sicer napovedoval da bi šel s tem imenom naprej za stranko tole ime umaknil in naj ga ne bi uporabljal," je dejal Kovačič.

"Ko sva se pogovorila sem seveda takoj potegnil potezo in to ime umaknil nikakor ne želimo, da bi mi komurkoli onemogočali njegovo politično delo in naj ob tem županu zaželim županu vse dobro in uspešno naj uporablja to ime," je še pojasnil Prebilič.

Prebilič dodaja, da so na urad za intelektualno lastnino vložili več imen, ki jih ne želi razkriti, končno ime nove levosredinske stranke pa bi lahko razkrili šele na kongresu 15. oktobra

gremo ime prebilič vlada parlament stranka kovačič
Naslednji članek

Prevozna revščina: 60 tisoč Slovencev brez dostopa do javnega prometa

SORODNI ČLANKI

Župani 'proti Ljubljani': Funkl in Prebilič v boj za državno politiko

Logar in Prebilič o obrambnem referendumu in Natu

Obeta se vroče poletje na političnem parketu: nova stranka in volilna kongresa

Slovenska politika v dveh blokih, za sredino ni več prostora

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sushilover
16. 09. 2025 20.48
Naj se gospod oklepa tistega stolčka v Bruslju, dokler se ga bo še lahko, strankarstvo in kandidaturo za PV v Slo pa naj raje pozabi.
ODGOVORI
0 0
galeon
16. 09. 2025 20.48
In EU goljufije se nadaljujejo. Samo da ne rata zmeraj.
ODGOVORI
0 0
HolopjeHitler
16. 09. 2025 20.48
KAmerat Vlada, mi Holopisti vam predlahamo ljepo ime partije - Robertinca, brez Snežiča.
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
16. 09. 2025 20.45
-1
Naj da naslov stranki "dol z golobovo sekto"in bo na zadnje celo zmagal na volitvah.
ODGOVORI
1 2
HolopjeHitler
16. 09. 2025 20.48
MI Holopisti smo stranka. Socialistična, nacionalno ...
ODGOVORI
0 0
Racional-ec
16. 09. 2025 20.43
+2
Pa vazn, da je na drzavnih jaslih…kaj vse mi futramo 🤦‍♂️
ODGOVORI
2 0
Racional-ec
16. 09. 2025 20.43
+1
OmG a resno, zelo resno in odgovorno zgleda stranka, ki nima niti imena. Dj Vlado no, ne ga biksat 😂
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256