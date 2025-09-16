Kako bo ime stranki Vladimirja Prebiliča?

Če bi živeli v letu 2022 bi lahko na lokalnih volitvah v Ilirski Bistrici obkrožili listo Gremo! - Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča. In kako je tedaj nastala zasnova imena?

"Viharjenje možganov je bilo to, iskali smo eno ime ki bi povezovalo našo ekipno vzdušje, tim, delovnost in prišli do tega imena," je pojasnil župan občine Ilirska Bistrica.

Prevrtimo čas naprej in skoraj tri leta pozneje urad za intelektualno lastnino prejme vlogo Vladimirja Prebiliča. V njej pa prijava imena Gremo! Stranka Vladimirja Prebiliča.

"Ko sem to izvedel sem bil malo presenečen seveda ker ime je ime takoj na prvo žogo izredno spominjalo na naše ime," je povedal Kovačič.

"Smo ime ta in druga imena predlagali urado za intelektualno lastnino, kjer so preverjali ali je to že zavzeto in ko smo dobili povratno informacijo s strani urada, da to ime ni zavzeto smo nadaljevali postopek, žal smo potem kasneje ugotovili, če bi to ugotovili prej se to sploh ne bi zgodilo, da ima župan že to gibanje oziroma to stranko oziroma listo," je rekel Prebilič.

Kovačič namerava z isto znamko nastopiti tudi na lokalnih volitvah prihodnje leto, z nekdanjim kolegom županom sta se zato te dni pogovorila, Prebilič pa mu je zagotovil, da imena, ki so ga želeli registrirati ne bodo uporabili.

"Naj bi dr. prebilič ki je sicer napovedoval da bi šel s tem imenom naprej za stranko tole ime umaknil in naj ga ne bi uporabljal," je dejal Kovačič.

"Ko sva se pogovorila sem seveda takoj potegnil potezo in to ime umaknil nikakor ne želimo, da bi mi komurkoli onemogočali njegovo politično delo in naj ob tem županu zaželim županu vse dobro in uspešno naj uporablja to ime," je še pojasnil Prebilič.

Prebilič dodaja, da so na urad za intelektualno lastnino vložili več imen, ki jih ne želi razkriti, končno ime nove levosredinske stranke pa bi lahko razkrili šele na kongresu 15. oktobra