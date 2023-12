76-milijonska investicija: Kako bo videti nova veterinarska fakulteta?

Temeljni kamen so položili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, rektor Gregor Majdič, dekanja veterinarske fakultete Breda Jakovac Strajn, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in direktor Urada RS za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

Majdič je na današnji slovesnosti povedal, da so prostori veterinarske fakultete stari in potresno izjemno nevarni. Spomnil je, da veterinarska stroka igra pomembno vlogo pri zdravju ljudi, živali in okolja ter da ne gre le za zdravljenje hišnih ljubljenčkov, ampak tudi za skrb za varno hrano. "To pa lahko počne le v sodobnih laboratorijih, ki omogočajo normalno delo," je dejal.

Jakovac Strajnova pa je v imenu zaposlenih in študentov izrazila zadovoljstvo in hvaležnost. "Z novimi prostori veterinarske fakultete bomo pridobili primerne prostore za izobraževanje študentov, klinike in laboratorije za njihovo praktično usposabljanje. Obenem bomo lahko lastnikom živali nudili še boljše usluge zdravljenja njihovih živali in bomo lahko še naprej na najvišjem strokovnem nivoju opravljali naloge nacionalnega veterinarskega inštituta," je zagotovila. Ob tem se je posebej zahvalila nekdanjemu dekanu fakultete Andreju Kirbišu, ki je začel projekt.

Kot so zapisali na Univerzi v Ljubljani, gradnja nove veterinarske fakultete spada med tri največje investicijske projekte v državi v daljšem obdobju, sofinancirane iz proračuna in EU sredstev. Z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (danes ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) je univerza novembra lani podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje novega objekta. Projekt v vrednosti nekaj več kot 76 milijonov evrov sofinancira Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.