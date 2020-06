Kako bo mlada športnica Patricia Pangeršič pričakala poletje gladka?

Naveličana vsakodnevnega britja se je športnica in blogerka Patricia Pangeršič pred letom dni odločila preizkusiti trajno Nomasvello fotoepilacijo, ki jo je povsem navdušila. Naravnost presrečna jo danes priporoča vsem, ki svojemu telesu in sebi želijo le najbolje. Namesto zapravljanja časa in denarja za odstranjevanje nadležnih dlačic brez trajnejših učinkov, sedaj več časa posveča sebi in svojemu delu.

Poletje je pred vrati in kmalu bomo spet pokazali nekaj več kože, saj prihaja čas kratkih hlač in lahkotnih oblekic. Seveda je to tudi čas, ko bo potrebno še toliko bolj poskrbeti za svilnato kožo z učinkovito in nebolečo depilacijo ter se predajati sončnim žarkom brez rdečice in vraščenih dlak. Tudi pri športnikih je urejenost na prvem mestu. »Ker pa svoj dragoceni čas rajši posvečamo treningom in je le-ta pri nas bistvenega pomena, je za revolucionarno metodo na področju trajnega odstranjevanja dlak potrebno povprašati priNomasvellu Slovenija«, pravi navdušena športnica Patricia Pangeršič, ki se je za tovrstno metodo odstranjevanja dlačic odločila pred enim letom.

icon-expand V meni bližnjem Nomasvello centru sem rezervirala termin za brezplačni poskusni tretma. FOTO: Arhiv ponudnika

Patricia sicer večjih težav s poraščenostjo ni imela, a se je britvice, kot mnogi drugi, pošteno naveličala, imela pa je kar nekaj težav z vraščenimi dlačicami: »Na kavi s prijateljicami si povemo marsikaj in moja navdušena znanka je vsa presrečna govorila, kako je to super in kul. Tako da sem si rekla, da moram preizkusiti tudi jaz, saj bi mi to prihranilo ogromno časa. V meni bližnjem centru sem rezervirala termin za brezplačni poskusni tretma, po priporočilu opravila nekaj tretmajev, zdaj po enem letu sem zadovoljna in brez skrbi, seveda pa to priporočam vsem, ki se želijo znebiti nadležnih dlačic«. Zaradi zagotavljanja maksimalne varnosti v Nomasvello centrih pri vsaki stranki najprej opravijo brezplačni poskusni tretma, da bi se izognili neželenim reakcijam. Stranka ob prvem obisku izpolni poseben vprašalnik, s katerim se preveri njeno zdravstveno stanje, podrobneje se predstavi celoten postopek, odgovori se ji na morebitna vprašanja, na manjšem delu kože pa se izvede tudi poskusni tretma, da se preveri odziv kože. »Navdušena sem bila že po prvem tretmaju«, odgovarja Patricia IPL fotoepilacija po metodi Nomasvello je trajna depilacija, ki temelji na načelu selektivne fototermolize. Melanin oz. barvilo v dlačici vpije svetlobo, ki jo oddaja aparat, in jo pretvarja v toploto. Dlačica služi kot prevodnik, ki prenese toploto do mešička in pregreje celice, ki hranijo dlačico oz. omogočajo njeno rast. »Na nek način povzročamo sušo eni rastlinici,« pojasnjuje mag. Sanja Milošević, vodja salonov Nomasvello v Sloveniji. »Po približno desetih dneh začnejo dlačice odmirati in izpadati, že po prvem tretmaju pa izpade nekje med 60 in 80 odstotkov dlačic«, pripomni sogovornica.

icon-expand Že po prvem tretmaju sem opazila ogromno razliko, dlačic je bilo zelo malo in še te tanke. FOTO: Arhiv ponudnika

Izjemen učinek je opazila tudi sama Patricia, ki je metodo za začetek preizkusila pod pazduhami in na bikini predelu. »Bila sem več kot presenečena. Že po prvem tretmaju sem opazila ogromno razliko, dlačic je bilo zelo malo in še te tanke. Tudi rasle so izjemno počasi, včasih jih nisem imela nič. Po treh tretmajih britvice sploh več nisem potrebovala. Izjemni rezultati so me prepričali, da sem se odločila še za fotoepilacijo nog. In čeprav je bila moja koža porjavela od sonca, to ni bilo ovira za izvedbo tretmaja. Najsodobnejša Sun&Safe tehnologija namreč omogoča izvajanje tretmajev na varen in učinkovit način v vseh letnih časih brez daljšega izogibanja soncu, kar pa v primerjavi z ostalimi IPL in laserskimi tehnologijami ni mogoče. »Kljub temu, da je najbolj primeren čas za tovrstno metodo odstranjevanja dlačic pozimi, se največ strank za gladko kožo odloči tik pred dopustom, kar je pri nas mogoče na varen in učinkovit način«, pojasnjuje Miloševićeva. »Po nekaj obiskih se da odstraniti med 80 in 90 odstotkov dlačic, gladko kožo pa je nato potrebno vzdrževali enkrat ali dvakrat letno. Število potrebnih tretmajev je različno od posameznika do posameznika in je odvisno tudi od starosti, spola in dednosti, bistvenega pomena pa so seveda dlačice – njihova barva, globina in debelina« pripomni sogovornica. »Seveda pa so nekateri predeli bolj, drugi manj pod vplivom hormonov – najhitreje in najbolj enostavno je dlačice odstraniti na nogah, najtežje pa je dlačice odpraviti na predelu obraza,« dodaja.

icon-expand Izjemni rezultati so me prepričali, da sem se odločila še za fotoepilacijo nog. FOTO: Arhiv ponudnika