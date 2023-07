Kako bo potekala onesposobitev bombe in koga bodo evakuirali?

V skladu z dogovorom z italijansko stranjo bo onesposobitev najdene letalske bombe potekala v nedeljo med 10. in predvidoma 14. uro. Pred začetkom, ki ga bo označil zvok sirene za nevarnost, bodo pristojni izvedli popolno evakuacijo prebivalcev znotraj 400-metrskega pasu. Še nadaljnjih 200 metrov pa bo gibanje na prostem v tem času prepovedano. Na italijanski strani so evakuacijski pas določili pri 600 metrih.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali predstavniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Mestne občine Nova Gorica, Civilne zaščite MONG, Javne gasilske službe, Policijske postaje Nova Gorica, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Območnega združenja Rdečega križa Slovenije.

Prav posebej se na nedeljsko akcijo seveda pripravljajo člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS). Tik ob najdišču bombe so že izkopali več kot štiri metre globoko jamo, ki so jo obdali tudi s kar 125 balami sena, ki merijo v višino dobre štiri metre. Skupna višina zaščite tako znaša več kot osem metrov, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Kot je povedal član državne enote NUS Aljaž Leban, s takšno bariero kar se da omejijo razmet delcev in učinek udarnega vala, če bi morali bombo onesposobiti z izzvano detonacijo. Vendar bodo ta način uporabili šele v skrajnem primeru.