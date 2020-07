Kako bo potekalo šolanje jeseni?

Po prvem modelu bi se vsi učenci in dijaki prvega septembra namreč vrnili v šolske klopi, po četrtem modelu pa se v šolske učilnice ne bi vrnil nihče in bi se vsi šolali na daljavo. O vsem bo sicer odločala epidemiološka slika, a zaenkrat se zdi, da sta drugi ali tretji model najbolj verjetna.

Se pa na šolskem ministrstvu pospešeno pripravljajo na novo šolsko leto, za katero imajo pripravljene štiri modele. Po poročanju oddaje Svet na Kanalu A , sta prvi in četrti model zelo skrajna in zaradi epidemiološke situacije, ki jo trenutno imamo, tudi zelo malo verjetna.

Po drugem scenariju naj bi se učenci od prvega do petega razreda osnovne šole vrnili v učilnice, pouk pa bi potekal le v eni učilnici. Učenci od šestega do devetega razreda osnovne šole pa bi se šolali na daljavo. Drugi scenarij za srednje šole pa je že razburil, saj predvideva, da bi polovica dijakov, denimo prvega in drugega letnika, obiskovala pouk v razredu dva tedna, dijaki tretjega in četrtega letnika pa bi se šolali doma. Po dveh tednih bi se skupini zamenjali.

Po tretjem scenariju pa bi se pouk v osnovnih šolah izvajal tako, kot se je maja, ko se je v šole vrnila prva triada, ostali pa so se šolali na daljavo. Srednješolci bi obiskovali le praktični pouk, strokovni in splošni predmeti pa bi potekali na daljavo.

Odločitev, po katerem modelu se bo začelo šolsko leto jeseni, bo sprejeta v drugi polovici avgusta. So se pa že pojavile skrbi ravnateljev, kako bodo spoštovali zaukazane ukrepe NIJZ. Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica, je pojasnil, da omejitev, kot so bile v zadnjem obdobju na šolah, s prvim septembrom ne bodo mogli sprejeti. "Resnici na ljubo pa, varnostna razdalja ne more biti ves čas vzdrževana," je pojasnil. A ni le vzdrževanje varnostne razdalje težava. Tu so še vprašanja organizacije prostorov, urnikov, prevozov, malice in nenazadnje pomanjkanje kadrov, zato pričakujejo jasne odgovore v prihodnjem mesecu, in ne šele konec avgusta.

Je pa šolska ministrica včeraj nagovorila vse starše, ki gredo na dopust z otroki, naj to naredijo varno, naj presodijo, kam bodo šli, da se bo lahko jeseni izobraževanje za vse skupaj začelo varno.