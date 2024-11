Kako bo potekalo zaslišanje Marte Kos? 

Podobno kot druga izbira Golobove vlade Marta Kos je - po debaklu tedanje premierke Alenke Bratušek - pred desetimi leti kot rezerva Cerarjeve vlade v evropski politični ring vstopila Violeta Bulc. Na jutrišnjem zaslišanju pa ne bo odločala le vsebina, pravi: " Mislim, da bo to čista rutina. Po drugi strani pa seveda je veliko na tehtnici, ker vedno odloča in vsebina in politika."

Pri potrjevanju komisarjev je ključno krhko razmerje ključnih evropskih političnih družin - konservativcev, socialistov in liberalcev. Če pade kandidat ali kandidatka enih, zelo verjetno sledi tudi padec drugih. Ali pa naknadna politična trgovina.

Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje, znanost in širitev: "Da se lahko zatakne pri katerem kandidatu oziroma kandidatki ni izključeno. Zaradi tega, ker konec koncev evropski parlament želi vedno pokazati, da ni samo nekdo, ki da pečat že predstavljeni komisiji."

Dodaten faktor negotovosti za Marto Kos bodo tudi slovensmki desno-sredinski evroposlanci, ki kandidaturi nekdanje veleposlanice nasprotujejo.

Matej Tonin, predsednik NSi: "Zagotovo bo to zahtevno zaslišanje. Resor je velik. Predvsem pa ima Marta Kos za odgovoriti kar nekaj neprijetnih vprašanj. In tukaj bo imela lepo priložnost, da na odprti sceni pojasni vse te očitke, ki so se v zadnjem času pojavljali okoli nje."

Vsi trije dosedanji slovenski komisarji so bili iz tabora liberalcev. To pa je nekaj brezplačnih nasvetov Bulčeve še četrti liberalni kandidatki: "Predvsem moraš biti iskren. Res govoriti iz nekega lastnega prepričanja. Da ti verjamejo in da vidijo, da za tem, kar govoriš boš tudi stal v času mandata. Predvsem je treba biti do njih spoštljiv. Vsako vprašanje, ne glede na to, kako je provokativno, je postavljeno s strani poslanca evropskega parlamenta." Potočnik pa pravi: "Oba sva nekako bila kandidata, ki sta bolj tehnokratske narave. Za tehnokrate je pa značilno, da se radi dobro pripravijo, dobro preberejo tisto, kar je njihova naloga. Zaradi tega sem tudi prepričan, da ne samo, da bo njeno zaslišanje dobro. Ampak bo tudi dobro opravila kasnejšo komisarsko nalogo."

Kandidati dobijo zeleno luč, če jih kot primerne oceni najmanj 2/3 koordinatrojev političnih družin. Da je potrjevanje komisarskih imen letos relativno gladko pa poznavalci pripisujejo tudi dejstvu, da poteka v senci ameriških volitev, kjer Evropa dobiva starega-novega zunanjega nasprotnika.

Kako bo potekalo zaslišanje Marte Kos?

Zaslišanje Marte Kos bo potekalo dopoldne med 9. in 12. uro. Po 15-minutni predstavitvi kandidatke bodo sledila vprašanja poslancev bo v več krogih. Na koncu zaslišanja bo imela priložnost za krajše sklepne besede. Zaslišanje se bo vrtelo predvsem okoli vsebinskih vprašanj, povezanih z njenim resorjem, torej predvsem o širitvi. Pričakujemo veliko govora o Srbiji, pa o evropski poti Ukrajine. Ima pa kandidatka iz Slovenije nekaj šibkih točk. Kdo od poslancev iz vzhoda EU bi, denimo, lahko zastavil vprašanje o njeni drži do Rusije in invazije v Ukrajino. Najbrž se bo tudi pojavilo vprašanje glede očitkov o njenem sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije. Takoj po nastopu kandidatke se bodo sestali predstavniki predstavniki političnih skupin nato še njihovi koordinatorji. Če ne bo dovolj podpore za kandidatko lahko pričakuje še dodatna pisna vprašanja, ali pa celo dodatno zaslišanje.