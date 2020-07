September je vse bližje. Bodo šolarji vendarle sedli v šolske klopi?

Čeprav učence in dijake do začetka novega šolskega loči še več kot mesec dni, stroka že preigrava različne scenarije, kako bo pouk potekal v prihodnje. Predstavniki staršev in tudi mnogi učitelji bi raje videli, da mladi septembra znova sedejo v šolske klopi. Učenje na daljavo je namreč manj učinkovito, praktičnega pouka tako rekoč ni. Otroci pa so ob vsem tem prikrajšani tudi za pristne osebne stike z vrstniki.