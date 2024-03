Kako bo vlada nadzirala migracije in pomirila ljudi, ki protestirajo?

Migracije so ob tihotapljenju ljudi pereč varnostni problem, priznava minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, a skupaj smo močnejši dodaja, po tem, ko se je sestal s svojim hrvaškim in italijanskim kolegom. Na drugi strani pa protesti prebivalcev in ogorčenje županov občin Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž, ki so zbrali podpise proti izpostavi azilnega doma na njihovem koncu, kmalu naj bi proti vladi sprožili še upravni spor. Svoje podpise proti je zbrala tudi stranka SDS, ki želi gradnjo azilnih domov ustaviti z referendumom. Si bo vlada premislila ali vztrajala pri svoji odločitvi in pri Obrežju in Središču ob Dravi vzpostavila izpostavo azilnega doma?