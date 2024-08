Kako bo Slovenija unovčila 'plus točke' iz vohunskega trikotnika?

Kaj lahko Slovenija dobi od velike mednarodne izmenjave vohunov, pri kateri sodeluje prvič? Smo tokrat dobili politične točke pri obeh svetovnih velesilah, ZDA in Rusiji? "Na kakšen način se bo ta bonus unovčil, v Sloveniji verjetno vesta samo premier in direktor Sove," je v oddaji 24UR ZVEČER menil obramboslovec in evropski poslanec Vladimir Prebilič. Poudaril je tudi, da operacije zajetja ruskih vohunov na slovenskih tleh ne bi bilo, če ne bi bilo sodelovanja naših obveščevalnih služb s tujimi, kar pomeni, da uživajo zaupanje in ugled mednarodne skupnosti.

OGLAS

Slovenija se je znašla v vohunskem trikotniku. Po dobrem letu in pol, ko so ruska vohuna v spektakularni policijski akciji aretirali v ljubljanskih Črnučah, sta priznala krivdo, včeraj pa jima je bila na tajnem sojenju v Ljubljani izrečena zaporna kazen za leto in sedem mesecev. Poleg tega pa naj bi bil po naših informacijah v ozadju velik mednarodni dogovor o izmenjavi zapornikov, ujetnikov in vohunov med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo, v katerem naj bi poleg njiju izmenjali tudi nekaj znanih imen.

Obramboslovec in novi evropski poslanec Vladimir Prebilič je v oddaji 24UR ZVEČER uvodoma spomnil, da operacije zajetja ruskih vohunov na slovenskih tleh ne bi bilo, če ne bi bilo sodelovanja naših obveščevalnih služb s tujimi, kar pomeni, da uživajo zaupanje in ugled mednarodne skupnosti, kar nas lahko navdaja z zadovoljstvom. Poudaril je, da je šlo za zelo kompleksno akcijo in pohvalil vse, ki so v njej sodelovali.

Eden izmed prijetih vohunov. FOTO: POP TV icon-expand

Dejal je, da se slovenski pravni red s takim primerom v preteklosti ni srečeval, tudi kazenski zakonik je na področju vohunjenja precej "mil," pravi. Spomnil je, da so tisti, ki so obtoženi vohunjenja, v mednarodni skupnosti praviloma podvrženi precej visokim kaznim. "Nemški državljan je bil v Belorusiji najprej obsojen celo na smrtno kazen in nato pomiloščen, medtem ko je bil ameriški državljan v Ruski federaciji obsojen na 16 let zapora," je primerjal z kaznijo za oba vohuna pri nas, ki je znašala zgolj leto in pol.

Spomnil je, da gre pravzaprav za argentinska državljana, ki bosta zdaj izročena Rusiji. "Zdaj sta se deklarirala kot ruska državljana, ampak sta nosilca ruskega potnega lista," je glede vračanja določeni državi spomnil na podpisano konvencijo iz leta 1983, da se jima v njuni državi ne sme nič zgoditi. "Vemo, kako Ruska federacija ravna tudi z nekaterimi lastnimi državljani," je dodal. Strah pred 'bianco menicami' Pa so takšne izmenjave na mestu? V Nemčiji, ki je tudi del mednarodne izmenjave vohunov, nekateri menijo, da likvidatorja ruske tajne službe, ki je ubijal v Nemčiji, ne bi smeli vrniti v Rusijo, saj to pomeni, da bodo ruski vohuni še naprej izvajali likvidacije v Nemčiji.