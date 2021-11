Na pomoč v bolnišnice prihaja Slovenska vojska

Slovenska vojska bo vzpostavila štiri skupine za pomoč, v vsaki skupini bo do pet ljudi, in sicer diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar ter dva bojna reševalca.

Ekipo Slovenske vojske, ki jo sestavljajo vojaški bolničar ter diplomirana in srednja medicinska sestra, med drugim danes pričakujejo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer pomoč dobivajo tudi iz drugih zdravstvenih zavodov, koncesionarjev in zasebnikov. Že sedaj jim pomaga okoli 230 študentov zdravstvene nege in okoli 40 študentov medicine, odzvali so se tudi prostovoljci Rdečega križa.

Kot pojasnjujejo v UKC Ljubljana, kjer so v ponedeljek odprli dodatni covidni oddelek v bolnišnici Petra Držaja, pa glavnino bremena nosijo zdravstveni delavci UKC, pri čemer kader za oskrbo covidnih bolnikov zagotavljajo predvsem na račun opuščanja ostalih programov. Podobno pa je tudi v drugih bolnišnicah.