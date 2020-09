Kako bo svet DeSUS odločil glede Pivčeve?

Dogajanje v DeSUS je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je bivša predsednica stranke znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli.

Dopisna seja se bo končala ob 12. uri. Kot so pojasnili v poslanski skupini, bodo rezultat glasovanja o omenjenih predlogih nato posredovali predsedniku vlade. Po pričakovanjih pa bodo o tem seznanili tudi javnost.

Gantar in poslanci DeSUS so razrešitev Pivčeve predlagali v skladu z dogovorom z dne 18. septembra, je razvidno iz dopisa, ki so ga v četrtek posredovali predsedniku vlade.

Dogajanje v DeSUS je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je bivša predsednica stranke znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Sama je očitke zanikala, toda poslanska skupina se je predsednici odrekla in zahtevala njen odstop.

Sledili so zapleti okoli interpretacije pristojnosti sveta stranke za razrešitev vodstva stranke. Ko je Pivčeva ugotovila, da v organih stranke ne uživa večinske podpore, je s položaja predsednice DeSUS vendarle odstopila, a obenem napovedala kandidaturo na jesenskem kongresu stranke. Njen položaj v stranki pa je kot začasni zastopnik stranke prevzel Gantar.

Pivčeva je medtem ostala kmetijska ministrica, a jo je v ponedeljek doletela še interpelacija iz opozicijskih vrst. Pivčeva jo je sicer označila kot tipičen primer zlorabe instituta interpelacije z namenom rušenja vlade, vendar pa so naklonjenost predlogu za razrešitev izrazili tudi v njeni poslanski skupini. Obenem pa je vodja poslancev Franc Jurša izrazil pričakovanje, da se bo vprašanje njenega položaja razrešilo še pred razpravo o interpelaciji.