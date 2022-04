Kako bo ta večnamenska naprava nadomestila funkcije vseh kuhinjskih aparatov

Vsako gospodinjstvo ima več različnih kulinaričnih pripomočkov; ena naprava služi kot sokovnik, druga za napitke ali sekljanje sadja, mesa ali zelenjave. Večina teh kulinaričnih pripomočkov zavzame preveč prostora na pultu in je shranjena v shrambi, da se uporablja le po potrebi.

Ko se pojavi potreba po uporabi, se misel, da morate prinesti isto napravo in jo po uporabi znova shraniti, zdi preveč dela in sčasoma se napravo preneha uporabljati. Posledično se vrnete k standardni pripravi hrane, ki vam vzame veliko več časa in naredi veliko večjo zmešnjavo.

Zamenjava za vse kulinarične pripomočke V vsakem kuharskem receptu lahko najdete navodila za pripravo, ki pravijo "drobno sesekljajte", vendar samo z uporabo zelo ostrega noža te zahteve ne moremo v celoti izpolniti. Nekateri recepti vsebujejo tudi "sesekljajte v blenderju", vendar vaš mešalnik hrane ne more popolnoma sesekljati , ampak jo samo zmelje na svojih majhnih rezilih. Da boste imeli na mizi le vrhunske jedi z drobno sesekljanimi sestavinami, je na voljo KitchPro - kulinarični multipraktik , ki bo iz vašega doma vrgel v pozabo vse kulinarične pripomočke. KitchPro je kuhinjski pripomoček s 4 močnimi rezili iz nerjavečega jekla, ki meljejo, režejo, sekljajo in pretlačijo hrano . To vam bo prihranilo čas in ves trud, ki ste ga prej vložili v sekljanje. Potrebujete le 30 sekund, da se želene sestavine narežejo ali zmeljejo in znebili se boste tega napornega dela in nereda.

icon-expand KitchPro FOTO: Arhiv ponudnika

Naprava, ki ni shranjena v shrambi KitchPro bo postal vaš najljubši pomočnik pri pripravi skoraj vsake jedi. S svojo kompaktno zasnovo bo zasedel majhen del površine na vašem kuhinjskem pultu in se bo odlično prilegel vsakemu notranjemu dizajnu. Poleg estetskega prileganja vas bo KitchPro spremljal pri pripravi katere koli jedi. S to večnamensko napravo bo priprava sladic, glavnih jedi, otroških kašic, beljakovinskih napitkov trajala le nekaj sekund. Seznam možnosti se seveda nadaljuje, saj se ta naprava prilagaja vašim potrebam. S svojo prostornino 2 litrov vam daje možnost hkratne obdelave večje količine sestavin, da jih shranite za nadaljnjo pripravo in s tem skrajša čas priprave jedi.

Enostaven za uporabo s še enostavnejšim čiščenjem V tem primeru enostavna uporaba predstavlja prav to: želene sestavine preprosto položite v posodo z rezili in izberite eno od dveh hitrosti, ki bosta vašo hrano v samo 30 sekundah spremenila v drobno sesekljane sestavine. Brez dodatnih kablov ali zapletenih navodil. KitchPro med delovanjem ne ustvarja veliko hrupa ali nereda pri obdelavi sestavin. Ko končate, je treba posodo sprati pod vodo in KitchPro je pripravljen za naslednjo uporabo. Ni več uporabe množice različnih kuhinjskih aparatov za sekljanje mesa, sadja ali zelenjave, ko imate vse to v fantastičnem kuhinjskem multipraktiku KitchPro ! Presenečeni boste nad njegovo hitrostjo in enostavnostjo uporabe. S samo 1 napravo boste imeli hitro pripravljene sestavine.

Zgrabite KitchPro - kulinarični multipraktik po še nižji ceni! Da bi nagradili zvestobo 24ur.com bralcev, smo se odločili stopiti v stik z distributerjem KitchPro - kulinarični multipraktik. V pogovoru z ljudmi iz trgovine Flamingoshop, ki je edino mesto, kjer lahko kupite ta kulinarični aparat, smo vsem, ki ste to brali, uspeli zagotoviti kar 50% popust! To je tudi odlična priložnost, da spoznate prodajalno FlamingoShop. To je edinstvena trgovina, ki si prizadeva spremeniti način nakupovanja na spletu in omogočiti, da bo dostopna za vse. To je spletna trgovina, v kateri so kupci vedno na prvem mestu. S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem nenehno beleži rast novih uporabnikov. Poleg tega statistika kaže, da se kar 93 % strank vrača, kar je zadosten dokaz povezanosti blagovne znamke FlamingoShop s kupci. Rezultati pokažejo tudi, kaj si ljudje mislijo o blagovni znamki, katere izdelki nam olajšajo vsakdan in naše življenje bolj izpopolnijo. Eden od izdelkov iz njihove ponudbe, ki bo resnično polepšal vaš vsakdan, je zagotovo KitchPro - kulinarični multipraktik.

