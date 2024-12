Kako bo vlada reševala romsko problematiko?

Vlada je danes torej potrdila izhodišča zakonskih predlogov, ministrstva, ki pripravljajo posamezne zakone, pa bodo v nadaljevanju ukrepe še usklajevala v dialogu s socialnimi partnerji. "Kot smo se celovito lotili ostalih reform ali sprememb, smo se tudi romske tematike," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon.

Zakonski predlogi bi prinesli ukrepe na več področjih. S spremembami zakona o vrtcih želijo doseči vključevanje romskih otrok v sistem predšolske vzgoje, ki leto pred obveznim vstopom v osnovno šolo vanj še niso vključeni. Ukrepi v zakonu pa bi prinesli tudi "izvajanje odgovornega starševstva z vidika zagotavljanja enakih možnosti ter zajamčenih pravic pripadnikom romske skupnosti".

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je pripravilo tudi predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ukinja za 20 odstotkov višji otroški dodatek, če otrok do štirih let ni vključen v vrtec. Višji dodatek so namreč uvedli, ker je bilo pred leti v vrtcu zelo težko dobiti mesto, sploh za mlajše otroke. Ker pa je v zadnjih letih v vrtcih dovolj prostora, ni več razloga za takšno povišanje, so v sporočilu po seji vlade pojasnili na ministrstvu.