Kako bo z igranjem klavirja v blokih po novem? Kaj je vaja in kaj hrup?

Novi Zakon o varstvu javnega reda in miru tudi v novi verziji ne dovoli, da bi z glasnim radiem, televizorjem, ali glasbili motili sosede, doda pa jasno izjemo. Po amandmaju Svobode in Socialnih demokratov, ravnanje ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe naprave oziroma glasbila ter glasnost ne presegajo ravni, ki je značilna za njegovo običajno uporabo.

To sicer ne prinaša nič zares novega, že brez tega besedila namreč v pravu vedno velja zakon sorazmernosti: prepovedano je le, če nesorazmerno moti sosede.

"Sodna praksa temu pritrjuje. V času, ko smo aktivni, ko se pričakuje da neke dejavnosti opravljamo, da to doma lahko delamo," pravi poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak.

A tudi nova dikcija zakona nekaterih nejasnosti in tudi nelogičnosti ne odpravlja povsem. Najprej: zakaj zakon čez dan prepoveduje le uporabo ozvočenja in inštrumenta, ne pa orodja. "Medtem pa dovoljujemo uporabo drugih hrupnih naprav. Zato smo mi predlagali tudi prepoved košnje trave ob nedeljah in pa drugih opravil, ki niso nujna," razlaga poslanec SDS Andrej Kosi.

Druga težava amandmaja pa je, da govori o glasnosti, ki presega običajno uporabo inštrumenta. A običajna glasnost denimo klavirja ali bobnov je v praksi nekaj povsem drugega. Na koncu vendarle gre za to, da mora Policija oceniti, kakšen zvok velja za običajnega v naselju, kaj pa je res že pretirana motnja. "Mislim, da je naboljša pot ta, ki smo jo ubrali z drugim zakonom – da se bolj frekvento izobražuje tudi policiste, da bodo oni bolje poznali zakone in na licu mesta pravilno ocenili," poudarja Novakova.

So pa v SDS predlagali še eno zanimivo izjemo: klopotce. Ti so sicer del lokalne tradicije, a – tako Kosi – ljudje temu ne sledijo in kličejo Policijo. Po njihovem predlogu naj bi klopotci dobili podoben položaj kot denimo cerkveni zvonovi in bi lahko klopotali tudi ponoči.