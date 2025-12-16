Naslovnica
Kako bo z igranjem klavirja v blokih po novem? Kaj je vaja in kaj hrup?

Ljubljana, 16. 12. 2025 19.31

Avtor:
Janez Usenik
Deklica vadi klavir

Glasbeniki in tisti, ki bi to radi postali, si lahko malo oddahnejo. Če bo v parlamentu sprejet nov Zakon o varstvu javnega reda in miru, bodo lahko doma vadili brez strahu pred morebitnim obiskom Policije in kaznijo. Toda, ali bodo amandmaji odpravili vse nelogičnosti zakona?

Novi Zakon o varstvu javnega reda in miru tudi v novi verziji ne dovoli, da bi z glasnim radiem, televizorjem, ali glasbili motili sosede, doda pa jasno izjemo. Po amandmaju Svobode in Socialnih demokratov, ravnanje ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe naprave oziroma glasbila ter glasnost ne presegajo ravni, ki je značilna za njegovo običajno uporabo.

To sicer ne prinaša nič zares novega, že brez tega besedila namreč v pravu vedno velja zakon sorazmernosti: prepovedano je le, če nesorazmerno moti sosede.

"Sodna praksa temu pritrjuje. V času, ko smo aktivni, ko se pričakuje da neke dejavnosti opravljamo, da to doma lahko delamo," pravi poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak.

A tudi nova dikcija zakona nekaterih nejasnosti in tudi nelogičnosti ne odpravlja povsem. Najprej: zakaj zakon čez dan prepoveduje le uporabo ozvočenja in inštrumenta, ne pa orodja. "Medtem pa dovoljujemo uporabo drugih hrupnih naprav. Zato smo mi predlagali tudi prepoved košnje trave ob nedeljah in pa drugih opravil, ki niso nujna," razlaga poslanec SDS Andrej Kosi.

Druga težava amandmaja pa je, da govori o glasnosti, ki presega običajno uporabo inštrumenta. A običajna glasnost denimo klavirja ali bobnov je v praksi nekaj povsem drugega. Na koncu vendarle gre za to, da mora Policija oceniti, kakšen zvok velja za običajnega v naselju, kaj pa je res že pretirana motnja. "Mislim, da je naboljša pot ta, ki smo jo ubrali z drugim zakonom – da se bolj frekvento izobražuje tudi policiste, da bodo oni bolje poznali zakone in na licu mesta pravilno ocenili," poudarja Novakova.

So pa v SDS predlagali še eno zanimivo izjemo: klopotce. Ti so sicer del lokalne tradicije, a – tako Kosi – ljudje temu ne sledijo in kličejo Policijo. Po njihovem predlogu naj bi klopotci dobili podoben položaj kot denimo cerkveni zvonovi in bi lahko klopotali tudi ponoči.



krmeki
16. 12. 2025 19.50
Ne morem razumeti kako se lahko dajejo neke pravice posameznikom, ki bi radi povzročali hrup, vsi ostali v skupnosti bi morali pa o trpeti. En posameznik bo sedaj lahko teroriziral cel blok
Odgovori
+1
1 0
MojsterSplinter
16. 12. 2025 19.48
Klopotci može, klavir nemože. Večji Balkan smo od Balkana.
Odgovori
0 0
rogla
16. 12. 2025 19.48
V večstanovanjskih zgradbah naj bo mir - brez glasnih inštrumentov, brez pasjega laježa ... Starejši in bolniki rabijo mir, ne pa da jih nekdo vznemirja.
Odgovori
0 0
Dobruška vas -Đžema
16. 12. 2025 19.47
Mene zdaj ,ko imamo to vlado hrup ne moti.
Odgovori
0 0
Agartha enjoyer
16. 12. 2025 19.43
Na slušalke naj igrajo pa bo problem rešen. To pa ko eni delamo nočne potem pa vrtajo sosedje že takoj ko lahko po 8 uri je pa čisti egoizem.
Odgovori
+2
2 0
zurc
16. 12. 2025 19.47
to pomeni če imaš ti nočno tudi sosed čez da ne sme delat da te ne moti? kupi SLUŠALKE pa boš lahko spal!
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
16. 12. 2025 19.37
Od daleč je lahko biti toleranten in permisiven, vendar če ti tam v enem bloku sosed dan za dnem vsak popoldan 3 ure igra klavir, harmoniko ali trobento (bobnov si sploh ne predstavljam), in to pri tistih tankih večinoma neizoliranih stenah, ti počasi sigurno pride preko...recimo, da po šihtu in kosilu zmatran želiš za kako urico zadremati na kavču...Nekaterih instrumentov ne moreš igrati tiho. Nekateri fikusi v raznih javnih službicah pa itak ne morejo razumeti, da nekateri iz službe dejansko pridejo utrujeni...
Odgovori
+2
3 1
