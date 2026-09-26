Slovenija
Kako bodo deaktivirali bombo?
V Globokem pri Radovljici je vse pripravljeno na še eno deaktivacijo neeskplodirane letalske bombe. 213-kilogramsko bombo so delavci odkrili v torek v strugi reke Save, le tri tedne po odkritju podobne, nekoliko večje bombe. Tokratna odstranitev bo nekoliko lažja, ocenjujejo bombni tehniki, a pravila bodo vseeno enako stroga.
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