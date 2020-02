Kako bodo na brniškem letališču nadomestili čarterske polete?

Brniško letališče po stečaju Adrie Airways počasi pridobiva nove povezave. Na Brnik se vrača izraelska letalska družba, ki naj bi maja začela dvakrat na teden leteti v Tel Aviv. V zimskem voznem redu so pridobili povezave v Frankfurt, München, Zürich in Bruselj, po tem, ko so jih ob zlomu nacionalnega prevoznika izgubili devet, in s tem januarja in februarja 2020 našteli za četrtino manj potnikov.