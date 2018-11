PRENOS V ŽIVO: Policisti s ponedeljkom zaostrujejo stavko

Predstavniki policijskih sindikatov so napovedali zaostritev stavke. Na kakšen način bodo to izvedli, pa še ni znano. O zaostritvi stavkovnih zahtev bosta na novinarski konferenci spregovorila predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič in generalni sekretar Sindikata policistov Slovenije Sebastjan Korošec, ki jo bomo ob 10. uri v živo prenašali tudi na naši spletni strani.

Predstavniki policijskih sindikatov so razočarani nad ponudbo vlade za reševanje njihovih stavkovnih zahtev. Zato je v četrtek policijski stavkovni odbor odločal o zaostritvi stavke, danes pa bodo sporočili, na kakšen način bodo to izvedli. "Kot bi se zbudili februarja,"je vladno ponudbo, ki je trenutno na mizi, v sredo ocenil generalni sekretar Sindikata policistov Slovenije Sebastjan Korošec. Policisti zaostrujejo stavko. FOTO: Aljoša Kravanja Notranji minister Boštjan Poklukar sicer poudarja, da stopnja varnosti kljub stavki plicistov ostaja nespremenjena."To si želim glede na varnostno situacijo, ki je lahko hitro sprejemljiva. Izražam skrb, v kolikor se bodo sindikalne zahteve zaostrile s strani obeh policijskih sindikatov, da lahko to vpliva na stanje notranje varnosti,"je dejal minister. Vladna stran na drugi strani po besedah vodje vladne pogajalske skupine Petra Pogačarjastavko policistov jemlje izredno resno, vendar pa iskanje soglasja terja napor na obeh straneh. Poleg tega mora vlada zahteve vsake stavkovne skupine vedno pogledati skozi prizmo celotnega javnega sektorja. "Mi se pogajamo praktično cele dneve z različnimi stavkovnimi skupinami, ki imajo različne stavkovne zahteve, vsako moramo ovrednotiti skozi pogled na celotni javni sektor, predvsem z vidika javnofinančnih omejitev, ki ji jih imamo," je poudaril. Policisti sicer od 1. oktobra nadaljujejo stavko, ki so jo začeli 12. februarja, nato pa sredi marca zamrznili, včeraj pa jr skupni stavkovni odbor obeh sindikatov odločal o njeni zaostritvi.