Kako bodo praznike preživeli naši poslanci?

Venčki na vratih, okrašena drevesca, pod njimi pa jaslice. Vzdušje božičnih praznikov si marsikateri poslanec, tradicionalno, pričara že ob začetku meseca.

"Mi dejansko začnemo priprave na božič že v začetku decembra. Začnemo zbirati vse potrebno za delanje venčka, naredimo adventni venček, prižgemo prvo svečko, posejemo božično žito, pripravimo smrečico, okraske, pri tem mi rada pomaga moja nemška ovčarka Zeta, ki jo zelo zvedava, bunkice so pa svetle," je dejala poslanka dr. Vida Čadonič Špelič.

Poslanec Borut Sajovic pa je povedal, da so doma, predvsem zaradi vnukov, okrasili zunaj in znotraj že pred desetimi dnevi. V tem času, je pojasnil, bo več časa za družino, za vnuke in za delo na samooskrbni kmetiji.

Hodnike Državnega zbora pa letos krasijo kar štiri božična drevesa, ki jih je pomagal okrasiti tudi premier Robert Golob.

Ob še zadnjih letošnjih obveznostih, ki so jih državniki imeli ta teden, pa so že pogledovali, s kom, kje in zakaj bodo izkoristili praznike. Poslanec Andrej Kosi iz stranke SDS je dejal, da bo skušal čim več časa preživeti v krogu družine. "Glede na to, da funkcija poslanca zahteva kar veliko odsotnosti od doma, bom ta čas skušal preživeti čim bolj v krogu družine."

Luka Mesec pa bo ta čas izkoristil za obiske. "V bistvu imam že toliko načrtov za praznike, da upam, da ne bodo prazniki prekratki. Najprej bom po mojem šel v kakšno savno. Potem bom obiskal vse prijatelje, družino, prebral vse knjige, pogledal vse filme," nam je zaupal.