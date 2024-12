Kako bodo razmere v Siriji vplivale na notranjo varnost EU in Slovenije?

Slovenija ne bo sledila Avstriji, Nemčiji in nekaterim drugim državam, ki so že sporočile, da začasno ustavljajo obravnave prošenj za azil sirskih državljanov, bo pa v konkretnih postopkih z državljani Sirije ponovno preučila spremenjene razmere. Policija je sicer z namenom boja proti terorizmu in preprečevanja nezakonitih migracij poostrila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Med migranti, ki vstopajo v našo državo, je sicer največ prav državljanov Sirije, se je pa število nezakonitih migracij v tem letu zmanjšalo.