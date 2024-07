Kako bodo sodelovali novi evropski poslanci in kakšne cilje imajo?

Na pogovor so se odzvali trije od petih novih poslancev, in sicer Matej Tonin, Marjan Šarec in Vladimir Prebilič. Kako ocenjujejo, da bo sodelovala slovenska delegacija? "S poslanci iz SDS sem v isti skupini, dobro sodelujemo in zaenkrat problemov ni. Verjamem, da ko bo šlo za slovenske interese, bomo stopili skupaj," ocenjuje Tonin.

"Že pred zasedanjem sem vsem poslal mail, da bi se dobil na kavi. Eni so se odzvali, eni ne. Želim si, da bi se skupini pridružili tudi poslanci iz SDS, saj nekatere zadeve presegajo ideološke poglede," o sodelovanju pravi Prebilič.

"Prihajam iz liberalne sredine, in menim, da noben ekstrem ni dober. S tistimi, ki so ekstremni in želijo Evropo vrniti v neke druge čase, s takimi je težko sodelovati. Ne ukvarjam se s tem, s kom ne bom sodeloval, temveč iščem skupne točke s tistimi, s katerimi se da sodelovati. Oba kolega (Tonin in Prebilič, op.a) dobro poznam in nismo novinci v politiki," je ob začetku mandata dejal Šarec, ki je priznal, da se sam ni javil za nastop na Evropskih volitvah in da so ga prosili. Zavedal se je, da s tem obstaja tudi tveganje, da bo izvoljen. "Izvolitev me vseeno ni presenetila," je povedal Šarec.

Kakšni so njihovi cilji?

"Želim si sprememb na področju migracijske politike in zelenega prehoda. Da se zaostri migracijska politika in da bo zeleni prehod razumen, da preživi gospodarstvo in prebivalstvo ter da bo okolje še vedno čistejše," je o svojih prioritetah povedal Tonin.

"Da bi kohezijska sredstva prišla čim bližje lokalni samoupravi. Prevečkrat smo slišali, kaj vsega se ne da in kaj vsega EU ne dovoli. In da sprejmemo skupno stanovanjsko politiko. V vseh državah so težave pri dostopu do stanovanj in to mora postati samostojna politika tudi s svojo proračunsko postavko v evropskem proračunu," je o svojih prioritetah delovanja v Evropskem parlamentu povedal Prebilič.

"Cilj je prepričati ljudi v domovini, da je EU nekaj najboljšega kar se je Evropi zgodilo po 2. svetovni vojni in da zaradi nje vsi živimo bolje," je povedal Šarec, ki sicer ne zagovarja, da se Evropa bolj oboroži, "ampak da je bolj odpora in sposobna se spopasti s sodobnimi izzivi. V Ukrajini se bije boj za celotno Evropo."