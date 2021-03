Kako bomo gradili in legalizirali po novem?

Janševa vlada načrtuje lažje in cenejše pridobivanje uporabnih dovoljenj, uvedba manjše rekonstrukcije, ki premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, manj odvozov gradbenega materiala, ker naj bi po novem lahko ponovno uporabili materiale in proizvode, ki so že bili v uporabi, podjetniki pa bi lahko začasno postavljali skladišča na svojih dvoriščih, dovoljenja pa pridobivali vzporedno. Manj naj bi plačevali odvoz smeti, predvsem na račun odpadne embalaže, več državnega denarja bo za poplavno varnost in sanacijo zemeljskih plazov, Slovenija pa naj bi do leta 2050 postala ogljično nevtralna družba.

