Kako bomo letos potovali na Hrvaško?

Na vprašanje, kako je s tistimi državljani, ki so že bili cepljeni, je Bradetićeva odgovorila, da še vedno velja, da morajo tudi oni imeti opravljen PCR-test: "To so ukrepi, o katerih se pogovarjamo. Veliko sprememb bo, kdaj natančno, pa ne vemo. Pogovarjamo se o možnostih prehoda meje s hitrim antigenskim testom in o tem, da bi podaljšali veljavnost tega, kar velja do zadaj – da lahko potujete 90 dni od prebolelega covida-19. Ta čas bi se zdaj lahko podaljšal."

Če želijo na Hrvaško tisti, ki so preboleli covid-19, morajo imeti potrdilo od svojega zdravnika, če ga nimajo, gredo lahko čez mejo tudi s pozitivnim PCR-testom, je pojasnila Metka Bradetić: "Če se niso testirali, ker se je na primer takrat testiralo veliko ljudi, gredo lahko opravit test na protitelesa. Če jih imajo, dobijo potrdilo in z njim gredo lahko čez mejo."

Aktualni so tudi cepilni potni listi, ki jih bo Hrvaška podprla. "Najprej čakamo, da bodo sprejeti na evropski ravni, potem pa bomo videli tudi mi. Ampak obstajajo še druge možnosti," je dejala Bradetićeva.

Kaj pa lastniki nepremičnin na Hrvaškem?

Na vprašanje, kako bo s slovenskimi lastniki nepremičnin na Hrvaškem, ali bodo morali vsakič narediti PCR-test, kar je zelo drago, je Bradetićeva odgovorila, da se obeta več možnosti. "Hotelirji ali turistične skupnosti bi lahko prevzeli del stroškov, ampak to je le ena izmed možnosti, o katerih se pogovarjamo. Zaenkrat je še vedno tako, da za vstop v državo velja samo negativen PCR-test,"je poudarila.

Kako pa je s turističnimi delavci na Hrvaškem, ali so na prednosti listi za cepljenje? Bradetićeva je pojasnila, da trenutno ne, a se pogovarjajo tudi o tem. "Okrog 70 odstotkov delavcev, to je okrog 50–60 tisoč, je na seznamu tistih, ki so izrazili željo, da bi se cepili. Predvidevamo, da bi jih lahko cepili konec maja,"je dejala Bradetićeva.

Če bi se bilo treba testirati, ali Hrvaška razmišlja o novih točkah testiranja?

Bradetičeva je zagotovila, da se o tem pogovarjajo in da so njeni kolegi že dobili naloge, naj poiščejo mesta, kjer bi se turisti lahko testirali. Ob tem je poudarila, da je treba razmišljati tudi o tistih, ki želijo priti samo za konec tedna. Take točke bi bile odprte do konca nedelje, saj gre lahko nekdo nazaj domov v nedeljo zvečer ali zgodaj zjutraj v ponedeljek.