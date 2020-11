Kako bomo nakupovali po novem letu?

V prihodnje koraka s potrjevanjem prek SMS-a pri spletnem nakupu ne bo več. Zaradi dvojne avtentikacije plačila ali potrditve identitete posameznika boste spletne nakupe potrdili z biometričnimi podatki, kot so prstni odtis, roženica, obraz ali glas. Sliši se zapleteno, a je pravzaprav preprostejše in hitrejše, kot se vam trenutno zdi.

Kako se je na novo izkušnjo spletnih nakupov pripravila priljubljena vplivnica in mamica dveh sinov Danijela Čutura Sluga (Mami na off), si preberite spodaj.

Za uporabnike največje slovenske banke NLB je plačevanje enostavno že danes. Banka NLB je med prvimi v Sloveniji z mobilno denarnico NLB Pay omogočila še bolj varno in enostavno plačevanje na spletu. Spletni nakup tako opravite z varnostnim PIN-om in prstnim odtisom ali prepoznavanjem obraza, kar ustreza najsodobnejšim standardom. Trenutno imate možnost potrditve spletnega nakupa z biometrijo v NLB Pay, če vaša naprava omogoča prepoznavo prstnega odtisa ali prepoznavo obraza, oziroma s štirimestnim geslom, če nimate pametne naprave, ki omogoča biometrijo.

#3: Ob jutranji kavi je vsak nakup enostaven.

Mami na off nam je zaupala, da najraje nakupuje kar ob prvi jutranji kavi, ko njeni fantje še spijo. Dejala je, da v trenutnih razmerah tudi ona, tako kot večina, veliko več nakupuje in plačuje prek spleta, zato jo veseli, da ji je kot uporabnici banke NLB že na voljo mobilna denarnica NLB Pay. Kot zaposleni poslovni ženski ji veliko pomeni enostavna in hitra uporaba, a varnost ostaja na prvem mestu. Z NLB Pay lahko brezskrbno plačuje po najsodobnejših standardih, med drugim pa lahko upravlja tudi z (varnostnimi) nastavitvami plačilnih kartic ali izvede takojšnje plačilo Flik. In kaj najraje nakupuje?

»Dodatke za dom, saj se mi to že iz časov gradnje doma in ob dveh majhnih otrocih zdi izjemno priročno. Zaradi letošnje situacije pa sedaj celotna družina veliko več kupuje prek spleta, vse od igrač, obutve, oblačil pa do gospodinjskih aparatov. Zelo smo pozorni tudi na zdravje, zato prek spleta kupujemo tudi zdravila in prehranske dodatke. No, gotovo bi se našlo še kaj!« – Danijela Čutura Sluga, @maminaoff