Zdravstvo v Ljubljani: Bešič Loredan in Janković podpisala dogovor

Ljubljanski župan Zoran Jankovića in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sta podpisala dogovor med UKC Ljubljana in ZD Ljubljana. Med drugim bodo izvajanje nujne medicinske pomoči iz ZD Ljubljana prenesli v UKC Ljubljana, skušali olajšati pogoje za uvoz zdravnikov iz tujine, govora pa je tudi o regionalizaciji izvajanja NMP in primarnega zdravstva. Janković je napovedal še, da bodo morali dežurstva opravljati tudi koncesionarji, sicer bodo z januarjem koncesijo izgubili, Bešič Loredan pa je ponovil, da bodo po novem letu na voljo ambulante za tiste, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika.

Minister Danijel Bešič Loredan je izpostavil, da so težavo identificirali in ker se leta ne spremeni, so z županom sklenili, da najdejo način, kako bodo dokončno uredili področje nujne medicinske pomoči v UKC Ljublajna in kako bodo s skupnimi močmi uredili področje družinske medicine v Ljubljani. "Skupni interes je, da v največji slovenski občini zagotovimo ustrezno delovanje medicine na primarni ravni, da testno sodelujemo na tedenski bazi in da najdemo tudi sistemske rešitve, ki jo napovedujemo spomladi oz. s 1. januarjem 2024," je dejal. Ljubljanski župan Zoran Janković in Bešić Loredan sta tako podpisala dogovor med ministrstvom, ki je ustanovitelj UKC Ljubljana in občino, ki je ustanoviteljica ZD Ljubljana. V dogovoru so določili zakonske obveznosti obeh. "Prvi rok je konec leta, ko bo stekel sporazum o prenosu izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP) v UKC," je povedal Bešič Loredan. Ministrstvo se je zavezalo, da bo olajšalo uvoz zdravnikov iz tujine, in sicer tako da bodo skupaj s stroko določili, kje bi lahko spustili prehodno znanje slovenskega jezika in tako omogočili njihov prihod. Na strani mestne občine bodo medtem uredili področje bivanja tujih zdravnikov pri nas, torej stanovanja. Janković je dejal, da smo v Sloveniji že pred leti začeli iskati tudi zdravnike s področja bivše Jugoslavije. "Rekli so, da bi prišli, če bi dobili stanovanja za cele družine, mi imamo možnost tudi to urediti," je dejal in izpostavil, da je težava v zahtevah po znanju jezika.

icon-expand Zoran Janković in Danijel Bešič Loredan FOTO: POP TV

Ministrstvo se je zavezalo še, da bodo našli zakonodajne možnosti za spremembe sistema. Predvsem to, kako regionalizirati izvajanje NMP in primarnega zdravstva na način, da bosta izvajanji ločeni in urejeni. Kot je povedal Jankovič, bodo proučili možnost, da bi se seljenje pacientov dogajalo znotraj posameznih regij. "Lahko uporabimo statistične, volilne regije ali pa regije glede deljenja evropskih sredstev," je dejal. "Menim, da je to prvi korak pri sodelovanju ministrstva z občinami. Samo v dogovoru med lokalno skupnostjo in državo bomo uspeli ločiti NMP od družinskih zdravnikov in toliko denarja ustrezno preusmeriti. Druge poti, razen s komunikacijo in iskanjem kompromisov ni," je še dejal Bešič Loredan. Janković je dejal, da vlada razume, da je zdravstvo ključen problem, ki ga je treba rešiti. "Dolgoročno se ta problematika lahko reši le z večjim številom zdravnikom. Zato imamo odgovor več študentov na obeh medicinskih fakultetah," je dejal in pojasnil, da ima trenutno 25 študentov tudi štipendijo in da jih bodo ponovno povabili na delo v ZD Ljubljana. "Razmišljamo še, da bi podeljevali tudi dodatno štipendijo v ZD Ljubljana, pod pogojem, da bi delo tu opravljali še vsaj pet let po koncu specializacije," je povedal. Naloga občine je, da poskrbi za ustrezno infrastrukturo. "Vse naše zdravstvene domove smo obnovili," je povedal Jankovič. Naslednji bo na vrsti ZD Metelkova. Trenutno je tam tudi zdravstveni dom za odvisnike, kot pravi Jankovič, bodo zanje naredili ločen vhod.

icon-expand Čakalnica FOTO: Shutterstock

Janković: Če ne bodo opravljali dežurne službe, bodo izgubili koncesijo NMP se že zdaj opravlja v kliničnem centru, opravlja pa jo ZD Ljubljana. "Program, ljudi in denar bi radi prenesli na UKC Ljubljana. Ko bo ministrstvo ustvarilo zakonsko podlago, bomo to naredili," je dejal Janković in dodal, da so se kot lokalna skupnost zavezali, da bodo zdravniki še vedno opravljali dežurno službo, tudi koncesionarji. Pojasnil je, da imajo v pogodbah s 113 koncesionarji zapisano obveznost, da opravljajo dežurno službo. "Decembra bodo dobili poziv, da če tega ne bodo storili, bodo s 1. januarjem izgubili koncesijo. Vsi zdravniki v Ljubljani morajo imeti iste pogoje. Obveznosti morajo opravljati enako kot ostali, ne le koristiti pravic," je še dejal. Ambulanta za neopredeljene S 1. januarjem bodo na voljo tudi ambulante za neopredeljene, je povedal Bešič Loredan. Gre za ambulanto, kamor bodo lahko prišli vsi, ki so trenutno brez izbranega osebnega zdravnika. Vključitev zdravstvenih delavcev v tovrstne ambulante bo prostovoljna. Bešič Loredan prve rezultate ukrepa pričakuje marca prihodnje leto.