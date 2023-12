Dokument med UKC in medicinsko fakulteto usklajen, čaka le še podpis

Kot smo poročali, sta po sporu ljubljanske medicinske fakultete in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Univerza v Ljubljani in UKC sprejela dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev med bolnišnico in fakulteto. Fakulteta tako v petek ne bo prekinila izvajanja storitev za UKC, kot je napovedala. Podrobnosti dogovora včeraj še niso predstavili.

Spomnimo

Vodstvi medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta se sicer sestali že prejšnji teden, kjer so stališča "kar precej zbližali", a do končnega dogovora ni prišlo. Medicinska fakulteta je nato prejšnji četrtek zvečer odpovedala sestanek z vodstvom UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za petek. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje primorani, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. Medicinska fakulteta je tako v petek začela tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana. V kliničnem centru pa so se med tem pripravljali na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče ljubljanski medicinski fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC.