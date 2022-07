Kako čista je voda na slovenskih kopališčih in morje na Hrvaškem?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil karto kopalnih voda v Sloveniji z lokacijami kopališč in oceno kakovosti vode in le na enem slovenskem kopališču so kopalno vodo uvrstili v razred slabo. Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj pa je objavilo zemljevid hrvaških plaž in kakovost morja na izbranih lokacijah vzdolž Jadrana. Kakovost morja na hrvaških plažah so nato razvrstili po ocenah: izvrstna kakovost, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.

icon-expand Karta kopalnih voda v Sloveniji. FOTO: Posnetek zaslona NIJZ je objavil karto Slovenije z več kot 50 kopališči. Iz karte je razvidno, da je kopanje odsvetovano le na kopalnem območju Kolpe pri kraju Primostek. Po kakovosti so tamkajšnjo kopalno vodo uvrstili v razred slabo. Ostala kopališča ob Bohinjskem in Blejskem jezeru, ob Soči, Nadiži, Idrijci, Krki, Kolpi in celotni slovenski obali so v skladu s priporočili NIJZ. Kopalna sezona na jezerih in rekah traja od 15. 6. do 31. 8., na morju pa od 1. 6. do 15. 9. V teh obdobjih NIJZ spremlja kakovost kopalnih voda. Na omenjenem inštitutu sicer odsvetujejo kopanje po dežju. PREBERI ŠE Policija poziva: Naj bo osvežitev v vročih poletnih dneh varna Kje na Hrvaškem so kakovost morja ocenili z oceno nezadovoljivo? icon-expand Kraji, kjer so opravili analize morja. FOTO: Posnetek zaslona Analize morja so opravljali med 26. junijem in 17. julijem letos. V raziskavo so vključili 1012 plaž vzdolž hrvaške obale. Od vseh plaž jih je kar 994 prejelo oceno izvrstne kakovosti, kar predstavlja več kot 98 odstotkov vseh plaž, ki so vključene v analizo. Dobro oceno je prejelo šest lokacij, 12 jih je prejelo oceno zadovoljivo. Najsevernejše so analizirali kakovost morja pri Umagu, na skrajnem jugu pa pri rtu Prevlaka. V Istri najboljše ocene kakovosti morja ni prejela le plaža pri Stella Marisu v Umagu, kjer so kakovost morja ocenili z zadovoljivo. Takšno oceno je pridobilo še morje pri eni izmed plaž na Crvenem otoku pri Rovinju. Tudi kakovost morja na štirih plažah pri Reki so ocenili kot zadovoljivo.