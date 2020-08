Kako covid-19 vpliva na letošnje počitnice?

Epidemija covida-19 je letos vse postavila na glavo, tudi dopustovanje. Mnogo jih ni ali ne bodo mogli na počitnice tja, kamor so načrtovali. Slovenski turizem zato čuti posledice, saj je letos močno odvisen od domačih gostov. Kakšna pa je bila počitniška slika pred epidemijo?

V prvi polovici leta 2020 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih 64 odstotkov manj prihodov in 60 odstotkov manj prenočitev turistov kot v prvi polovici 2019. V januarju in februarju je bilo število prihodov in prenočitev še podobno kot v letu pred tem, po pojavu epidemije covida-19 v marcu pa je strmo upadlo. V aprilu in maju je bilo tako v primerjavi z istim obdobjem lani število prihodov in prenočitev zanemarljivo majhno, so pojasnili na Statističnem uradu RS (Surs).

icon-expand Na sedem odstotkov potovanj smo se podali z letalom. FOTO: Thinkstock

Turisti so se začeli vračati po preklicu epidemije. V juniju je število prihodov in prenočitev tujih turistov sicer doseglo zgolj šestino tistih iz junija 2019, število prihodov in prenočitev domačih turistov pa je že doseglo lanske vrednosti, kažejo podatki Surs.





icon-expand

Kakšne so bile naše počitnice pred epidemijo? V 2019 si je enotedenske počitnice finančno lahko privoščilo tri četrtine gospodinjstev oziroma 76 odstotkov. V tem obdobju je na vsaj eno daljše zasebno potovanje – s štirimi ali več prenočitvami – odšla nekaj več kot polovica prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Na največ zasebnih potovanj pa so se odpravili v tretjem četrtletju leta – v juliju, avgustu in septembru. V počitniških mesecih – v juliju in avgustu 2019 – smo opravili kar tretjino vseh zasebnih potovanj in skoraj polovico vseh daljših zasebnih potovanj v lanskem letu, kaže statistika Sursa. Kam smo odhajali na počitnice, koliko časa so trajale? V tretjem četrtletju 2019 smo se Slovenci na 70 odstotkov zasebnih potovanj odpravili v tujino, na 30 odstotkov pa v Slovenijo. Tri četrtine vseh zasebnih potovanj v tujino so predstavljala potovanja na Hrvaško. V tujini so zasebna potovanja v povprečju trajala približno sedem prenočitev, skoraj dvakrat toliko kot v Sloveniji, so pojasnili na Sursu.

icon-expand

Kako globoko smo segli v žep? Na zasebnih potovanjih smo porabili v povprečju 43 evrov na osebo na dan. Skoraj polovico stroškov so predstavljali izdatki za nastanitev, nekaj več kot petino izdatki za prevoz, tretjino pa preostali stroški.



icon-expand

Na veliko večino zasebnih potovanj – 87 odstotkov – smo se odpeljali z osebnim avtom. Na sedem odstotkov smo se podali z letalom, na štiri odstotke pa z avtobusom. S preostalimi prevoznimi sredstvi pa smo odpotovali na manj kot 3 odstotke vseh zasebnih potovanj, so postregli s podatki na Sursu.

icon-expand