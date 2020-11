Navodila učiteljev: maska čez oči, ocenjevanje v posebnem prostoru

Kasneje se je izkazalo, da je učiteljica mislila nekaj drugega kot zaščitno masko. Skupaj so ugotovili, da mora biti maska brez luknjic in da mora biti na očeh ... pri spraševanju. Vprašana je bila angleški jezik – pesmico in razlago besed.

V državi ni akta ali ukrepa, ki bi učiteljem izrecno omejeval, kaj pri takšnem ocenjevanju smejo in česa ne. A v času, ko so otroci zaradi socialne izolacije že tako v precejšnjih stiskah in zavod za šolstvo celo odsvetuje ocenjevanje, bo očitno le treba jasno določiti, kaj je še dopustno in kaj je že zrelo za nadzor inšpektorja.

Da je nad tem zgrožen in da ne more verjeti, da se to dogaja, o tem danes prvi mož na zavodu za šolstvo Vinko Logaj.Taobsoja tudi nekatere druge primere, ki so že pod drobnogledom inšpektorjev, denimo ko so učitelji terjali ustno odgovarjanje iz posebnih prostorov, ''ki morajo biti opremljeni z ne vem koliko kamerami, in ustno odgovarjanje v ne vem kakšnem prostoru, da ni koga zraven posameznega učenca".

Da vseh nenavadnih učiteljskih ravnanj realno niti ni mogoče prevideti in tako niti ne prepovedati, dodaja. In ob tem, da bi se tu že lahko pogovarjali celo o kršenju otrokovih pravic – podobnih praks ne odobravajo niti v učiteljskih vrstah.

Jožica Frigelj s civilne pobude Kakšno šolo hočemo pove: "Neko zatiskanje oči, pregledovanje, kdo je pod mizo in kdo ne –to se mi zdi skrajno ponižujoče. Tako zame kot za tistega, ki naj bi to izvedel." Ob tem pa še sporočilo učiteljev staršem: s pomaganjem otrokom ne delate nobene usluge, temveč prej škodo.