Kako daleč segajo lovke Cezarja?

Mafijska likvidacija. Najmanj 26 izstreljenih nabojev in mrtva skesana priča. Skoraj dve leti pozneje pa preobrat – ključni dokazi proti domnevnim organizatorjem umora so izločeni.

Takšen razplet je pričakoval tudi bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić, ki Cezarja in njegovo kriminalno mrežo spremlja že leta. Dino Muzaferović je prav Avdićevo poročanje na sodišču krivil za svojo aretacijo, še pred tem pa naj bi bila načrtovana tudi njegova likvidacija.

"So po informacijah, ki sem jih dobil v kriminalnem miljeju, ki je blizu Muzaferoviću, govorili, da so ta primer rešili. Da bo sodišče pravnomočno sprejelo odločitev, da bodo dokazi, ki Muzaferovića povezujejo z umorom Satka Kekića oz. Satka Zovka, razglašeni za nezakonite," pove Avdić.

Da bodo dokazi padli, ga torej ni presenetilo. Precej bolj pa ga je presenetilo, da naj bi v kriminalnem podzemlju za odločitev vedeli, še preden je postala uradno znana.

"Tožilstvo, ko je spisalo obtožnico, je napisalo svojo verzijo dogodkov, kaj se očita obdolžencu in potem ponudilo dokaze, s katerimi bo dokazalo to svojo zgodbo. Če so ti dokazi izločeni oziroma recimo, da imamo 20 dokazov, 18 dokazov izločenih, potem ima tožilstvo zdaj samo še en majhen del teh dokazov, s katerimi bo poskušalo dokazati to verzijo dogodkov, kar bo izredno težavno," meni profesor mariborske pravne fakultete Miha Šepec.

Težava se začne pri tajnem opazovanju soobtoženega Jake Berganta. Preiskovalci so prek njega prišli do drugih osumljencev, hišnih preiskav in novih dokazov. A sodišče je presodilo, da že za prvo tajno opazovanje ni bilo dovolj konkretnih razlogov. In če pade začetek verige, z njim padejo tudi dokazi, ki so sledili.

"Na tožilstvu je zdaj, ali bo vztrajalo na obtožnici brez dokazov in poskušal še vedno voditi postopek ali pa bo morda celo odstopil od pregona," razlaga Šepec.

Pa to pomeni, da bi lahko Cezar zdaj preprosto odkorakal na prostost? Ne nujno. Tudi če bi odpadel pripor zaradi Zovkovega umora, ga bremenijo še drugi postopki.

"Upam, da bo zdaj ostal v priporu v teh drugih zadevah, ki so odprte v Republiki Sloveniji. Zanj je razpisanih še nekaj tiralic, ena je iz Bosne in Hercegovine, ena iz Republike Hrvaške, kolikor sem obveščen. Tako da nisem prepričan, da bo ravno zdaj končal na prostosti, da bo na prostosti čez nekaj let, pa sem skoraj prepričan," pravi Avdić.