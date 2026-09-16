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Kako daleč segajo lovke Cezarja?

Ljubljana, 16. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Dino Muzaferović na sodišču

Bo zloglasni Dino Muzaferović - Cezar, ki v kriminalnem podzemlju velja za posebej nevarnega in brutalnega, kmalu na prostosti? Kaj odločitev sodišča pomeni za nadaljevanje enega najodmevnejših kazenskih postopkov pri nas? Bi lahko bil Cezar, ki naj bi iz pripora še naprej vodil kriminalno združbo in celo načrtoval pobeg iz mariborskega zapora z razstrelitvijo zaporniškega zidu, kmalu izpuščen? Kako daleč segajo njegove lovke?

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Mafijska likvidacija. Najmanj 26 izstreljenih nabojev in mrtva skesana priča. Skoraj dve leti pozneje pa preobrat – ključni dokazi proti domnevnim organizatorjem umora so izločeni.

Takšen razplet je pričakoval tudi bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić, ki Cezarja in njegovo kriminalno mrežo spremlja že leta. Dino Muzaferović je prav Avdićevo poročanje na sodišču krivil za svojo aretacijo, še pred tem pa naj bi bila načrtovana tudi njegova likvidacija.

"So po informacijah, ki sem jih dobil v kriminalnem miljeju, ki je blizu Muzaferoviću, govorili, da so ta primer rešili. Da bo sodišče pravnomočno sprejelo odločitev, da bodo dokazi, ki Muzaferovića povezujejo z umorom Satka Kekića oz. Satka Zovka, razglašeni za nezakonite," pove Avdić.

Da bodo dokazi padli, ga torej ni presenetilo. Precej bolj pa ga je presenetilo, da naj bi v kriminalnem podzemlju za odločitev vedeli, še preden je postala uradno znana.

"Tožilstvo, ko je spisalo obtožnico, je napisalo svojo verzijo dogodkov, kaj se očita obdolžencu in potem ponudilo dokaze, s katerimi bo dokazalo to svojo zgodbo. Če so ti dokazi izločeni oziroma recimo, da imamo 20 dokazov, 18 dokazov izločenih, potem ima tožilstvo zdaj samo še en majhen del teh dokazov, s katerimi bo poskušalo dokazati to verzijo dogodkov, kar bo izredno težavno," meni profesor mariborske pravne fakultete Miha Šepec.

Težava se začne pri tajnem opazovanju soobtoženega Jake Berganta. Preiskovalci so prek njega prišli do drugih osumljencev, hišnih preiskav in novih dokazov. A sodišče je presodilo, da že za prvo tajno opazovanje ni bilo dovolj konkretnih razlogov. In če pade začetek verige, z njim padejo tudi dokazi, ki so sledili.

"Na tožilstvu je zdaj, ali bo vztrajalo na obtožnici brez dokazov in poskušal še vedno voditi postopek ali pa bo morda celo odstopil od pregona," razlaga Šepec.

Pa to pomeni, da bi lahko Cezar zdaj preprosto odkorakal na prostost? Ne nujno. Tudi če bi odpadel pripor zaradi Zovkovega umora, ga bremenijo še drugi postopki.

"Upam, da bo zdaj ostal v priporu v teh drugih zadevah, ki so odprte v Republiki Sloveniji. Zanj je razpisanih še nekaj tiralic, ena je iz Bosne in Hercegovine, ena iz Republike Hrvaške, kolikor sem obveščen. Tako da nisem prepričan, da bo ravno zdaj končal na prostosti, da bo na prostosti čez nekaj let, pa sem skoraj prepričan," pravi Avdić.

Obravnave na sodišču v povezavi s Cezarjem so močno varovane.
Obravnave na sodišču v povezavi s Cezarjem so močno varovane.
FOTO: Aljoša Kravanja

Povezave čez meje Balkana

In zgodba o Cezarju se tu šele zares začne. Njegove povezave naj bi namreč segale daleč čez meje Balkana. "On je po mojih informacijah neposredno povezan z Rawo Majidom, t. i. Kurdsko lisico. Rawa Majid je veliko poslov opravil za iransko obveščevalno službo. Dino Muzaferović je ta človek, ki je z uporabo svojih vez prenašal orožje, s katerim so bili storjeni številni umori na območju Evropske unije," doda.

Del kriminalnih poslov naj bi Muzaferović usmerjal kar iz mariborskega pripora. Od tam pa naj bi načrtoval celo pobeg. "Orožje, pištole iz Bosne in Hercegovine so se prenašale na Švedsko ali naprej in s tem orožjem so bili storjeni umori, ki jih je organiziral ali naročal Rawa Majid ali iranska obveščevalna služba," še razlaga Avdić.

V Sloveniji naj bi Muzaferović deloval kot del ene od vej kavaškega klana. V priporu je od decembra 2024, ko so ga le nekaj dni po umoru Satka Zovka prijeli v ljubljanskih Črnučah.

Predobravnavni narok torej že dobro leto poteka na okrožnem sodišču v Ljubljani. Same obravnave so močno varovane, videli smo več pripadnikov specialnih enot z brzostrelkami, nebo je preletaval helikopter, prav tako peterico pripeljejo s konvojem črnih vozil.

Muzaferovićev odvetnik na naša vprašanja ni želel odgovarjati. Sodišče vsebine svoje odločitve prav tako še ne razkriva, saj ta še ni bila vročena vsem strankam. Na tožilstvu pa vztrajajo: policisti so imeli za tajno opazovanje dovolj razlogov, dokazi so bili po njihovem pridobljeni zakonito, zakonitost ukrepov pa so pred tem že večkrat potrjevali tudi sodniki.

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